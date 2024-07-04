Генштаб: ситуация на Харьковщине контролируемая, враг свирепствует на Покровском направлении

Продолжается восемьсот шестьдесят вторые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг наращивает интенсивность атак, больше всего свирепствует на Покровском направлении. Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной, но контролируемой.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 4 июля 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток произошло 80 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские оккупанты 10 раз совершили штурм оборонительных рубежей в районе Глубокого, Волчанская и Липцев. В настоящее время продолжаются три боевых столкновения. Ситуация остается под контролем наших войск.

На Купянском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районе Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Грековки и Тернов. Шесть боеприкосновений завершились без успеха для противника, еще одно – продолжается.

На Северском направлении враг продолжает искать слабые места в нашей обороне. Вблизи населенных пунктов Клищиевка и Выемка защитниками украинской земли отбиты три атаки противника. Еще одно боевое столкновение не завершилось. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении оккупанты совершили девять штурмов позиций нашего войска вблизи Калиновки, Григорьевки и Клищиевки. Шесть боев до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении произошло девять вражеских атак в районе Северного, Торецкого и Нью-Йорка. Украинские воины отразили пять атак противника, еще четыре боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении самое большое количество боев. С начала суток оккупанты предприняли уже 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Евгеньевки, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 18 атак противника, шесть боев – еще продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Красногоровки. По уточненной информации, в этом районе продолжаются две атаки оккупационной армии, а две уже завершились. У Парасковеевки украинские защитники успешно отбили еще один вражеский штурм.

На Времивском направлении были предприняты четыре вражеских попытки продвинуться вперед возле Водяного и Макаровки. Один бой продолжается.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отразили два штурма россиян. Здесь оккупанты потерпели неудачу в районах Вербового и Роботиного.

На Приднепровском направлении враг тоже бесполезно дважды атаковал наших защитников близ Кринок. Районы населенных пунктов Дариевка, Тягинка и Одрадокаменка получили удар восемью КАБами.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние дни российские оккупационные войска втрое увеличили количество штурмов на Покровском направлении. Речь идет о населенных пунктах Красногоровка, Карловка, Евгеньевка, Яснобродовка и Уманское.

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