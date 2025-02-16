Пока у нас будет хотя бы один выезд – все плохо. Интервью главы эвакуационной группы Романа Холодова

Почти с самого начала полномасштабного вторжения РФ у Романа Холодова, главы эвакуационной группы общественной организации "ПАРАВОЛАН ЮКРЕЙН", не было ни одного дня, чтобы не проводилась эвакуация раненых. Первые месяцы Роман вывозил раненых гражданских из-под обстрелов в Киевской и Черниговской областях, а с конца мая 2022 года военные привлекли организацию для помощи. С тех пор Роман с коллегами, медиками и водителями живет вместе с бойцами и спасает раненых.

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О том, как проходит массовая эвакуация раненых военных, почему бойцы не сразу после ранения понимают, что с ними произошло, и что главное в общении с воинами, Роман Холодов рассказал OBOZ.UA.

Война такая штука – нет легких и тяжелых ранений

До войны мы занимались транспортировкой тяжелобольных детей. Последние полгода перед "полномасштабкой" мы работали вместе с Министерством иностранных дел – эвакуировали украинцев из Республики Беларусь, которые там были на лечении. Авиасообщение с Беларусью прекратилось, и нужно было их как-то вывозить. В Украину возвращались 23 февраля 2022 года вместе с колонной российской военной техники. Вывозили гражданских, когда Чернигов был в окружении, вывезли детей из роддома. Работали на Киевщине, в Северодонецке, Лисичанске. А уже в конце мая нас привлекли к эвакуации военных в городе Бахмут, и с тех пор не было ни одного дня, когда у нас не было выездов.

Мы забираем раненых на стабилизационных пунктах и отвозим в больницы в более безопасные города. Обычно эвакуация выглядит следующим образом: работает два авто – одно выезжает из точки А и пересекается с другим в точке Б. То есть мы не перекладываем раненых, они не мерзнут. Просто меняются экипажи и водители, авто с ранеными едет на Днепр, а пустое – обратно, на восток. Таким образом, мы сокращаем срок того, что точка эвакуации остается неприкрытой. Транспортируем в основном в "зеленую" и "желтую" зоны. Были периоды, вывозили "красную". При необходимости эвакуируем группы раненых военнослужащих.

Есть ранения. Они нуждаются в меньшем или большем внимании. Но кроме ранения телесного, бойцы имеют ранение душевное. То есть человек находится в любом случае в стрессе. И та же контузия также является повреждением человека.

Мы специализируемся на массовых эвакуациях. У нас есть техника, позволяющая размещать на бортах до 50 военнослужащих. Из которых, например, будет 12 лежачих, а остальные – сидячие. Среди травм, с которыми вывозим ребят, – ампутации, разного рода повреждения, огнестрельные ранения, переломы, контузии. То есть любые повреждения, с которыми мы можем работать. В то же время выше головы мы не прыгаем. Делаем то, что можем сделать качественно. Чего не можем – есть реанимационные группы, другие организации.

К сожалению, иногда приходится работать с такими пациентами, хотя это не входит в нашу компетенцию. Но когда большой поток раненых, мы должны напрячься. А вообще на борту наших эвакуационных машин работают не только наши врачи, но и врачи ВСУ, получается коллаборация.

Эвакуация проводится преимущественно ночью, то есть мы работаем, когда уже темно. Пытаемся вывозить безопасными путями, у нас работают разные машины, четыре "лежачих", четыре "сидячих", но бывают такие моменты, я их называю "черные", когда на одну точку поступает по 100 раненых. Как их вывезти безопасно единичными скорыми? Никак. Представляете, какая это нагрузка на врачей?

За время войны были "черные" месяцы – выполняли по 230 выездов

Мы попадали под обстрелы, но преимущественно из-за того, что живем и работаем с парнями. Была история: осенью возле Покровска было три сброса по технике, это был тот прорыв врага, когда никто не думал, что дрон может прилететь за 12 километров. Все остались живыми и целыми, но после этого мы увеличили крюк – максимально далеко объезжаем все эти вещи.

У нас есть техника, которая работает каждый день, есть техника, которая работает раз в несколько дней на локации, а есть техника, выполняющая функции резерва, если, не дай бог, массовые ранения. Наш автопарк позволяет закрывать много интересных кейсов. Мы работаем на Курском и Донецком направлениях. При необходимости выезжаем и на Запорожское – то есть мы работаем там, где "горит". Бывает, что можем "крутиться" по месту, километров 40. А с Курского направления кругорейс – 1100 километров. В общем, за все время работы были настолько "черные" месяцы, что ездили без остановки – с точки эвакуации в больницы. Случалось, что делали 230 выездов в месяц. Эта тактика не новая в массовых эвакуациях. Она была отшлифована в Советском Союзе, она также используется нашим врагом.

Мы строились с нуля. До войны у нас было две скорые, в Бахмуте мы работали с тремя. И поняли, что нам не хватает, начали строить автомобили для эвакуации внутри. Таких машин не было ни у кого – машин, в которых можно разместить четырех лежачих и четырех сидячих. Всегда хочется достоинства для наших военных, достойного отношения к ним и в дальнейшем, после эвакуации. Чтобы и врачи, и другие люди имели больше эмпатии. А многие путают эмпатию с чувством жалости. Не дай бог жалеть этих людей. Мы работаем не из чувства жалости к военным, а с чувством благодарности. Мы благодарны девушкам, парням, которые получают ранения, жертвуют своим временем, здоровьем, а иногда – жизнью. Мы благодарны им за это и конвертируем свою благодарность в их эвакуацию, и всегда хочется сделать это достойно. Они заслуживают самого лучшего.

Там есть разные люди, миллион при оружии – это срез общества, но люди сделали свой выбор, не убежали, а встали на поле боя и приняли бой. Это достойные люди.

Каждый раненый боец будет бороться: если бы хотели сдаться, то сделали бы это еще на старте

Пока мы эвакуируем раненых, они еще не знают, что с ними. Они еще горячие, еще не понимают, что с ними произошло. Проблема "вылезет" дальше, в больнице, когда человек осознает, что произошло. Их привезли с поля боя, "капнули", стабильнули – мы их везем. И всегда хочется создать для них достойные условия, чтобы они отдохнули, поспали.

Бойцы себя по-разному ведут. Когда немного людей, то можем с ними пообщаться. Был у нас один паренек, с высокой ампутацией ноги. Говорю ему: давай дам тебе телефон маме или жене позвонишь, скажем, тебе помощь нужна. А он без всего остался, человек фактически голый – в шортах и футболке, которые дали на стабилизационном пункте. И говорит: "Как?! Отец воюет, брат воюет, я воюю, а я ей сейчас позвоню и скажу такое, так она с ума сойдет. Я уже буду тихонько лечиться, когда сделают все манипуляции, то поеду домой". И это очень большая проблема. Мы, общество, не готовы к этому. Люди не знают, как себя вести.

Была еще одна ситуация: привезли ребят в госпиталь, и вижу, что стоит женщина, разговаривает по телефону и рыдает: "Он не хочет видеть ни меня, ни тебя. Он послал меня". Я подошел поговорить с этой женщиной, а оказалось, что это мама бойца с ампутациями – ампутированы две ноги и рука. Она пришла, а он не готов был к этому. Ему уже жизнь не мила.

Нам следует работать над такими моментами. Люди с инвалидностью, с ампутациями, с травмами лица или головы – они достойны того, чтобы к ним подходили и просто благодарили. Моя мама живет во Львове, я на праздники ездил к ней и возле новогодней елки увидел ребят с ампутацией, которые делали селфи. Подошел, поблагодарил. Так оказалось, что мы одного из них еще и эвакуировали. Поблагодарить всегда уместно. У раненых военных множество проблем, у многих из них никогда не будет детей из-за ранений.

Но человеческая природа такова, что люди не хотят видеть плохого. Они не хотят понимать, что идет война. Но война от этого никуда не девается. А пока у нас будет хоть один выезд в сутки – это значит, что все плохо. Что на локации много раненых. И хорошо, что они ранены и живы, не в плену. Нет у нас "терминаторов", не бывает так, что враги погибают, а наших никто не убьет. Наши воины также гибнут, получат ранения и психологически устают. Но мы, каждый на своем месте, должны бороться за каждого раненого, за каждого ветерана.

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