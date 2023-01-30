Пока все это ограничивается 'Шахедами': Данилов рассказал, использует ли Россия иранские ракеты

Россия использует в войне против Украины собственные ракеты. Использование страной-террористкой ракет иранского или северокорейского производства пока не было обнаружено.

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Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона в понедельник, 30 января.

"Те ракеты, которые мы наблюдаем на нашей территории. Пока что на вопрос, это корейские ракеты, нам ответа не дают. Это сугубо российские ракеты, которые у них были с давних времен, или которые они изготовляли, условно говоря, в прошлом году" , – объяснил Данилов.

При этом Данилов отметил, что сам факт, что Россия обратилась к Ирану и КНДР с просьбой помочь снарядами, означает, что она сама не имеет возможности производить высокоточные ракеты.

"Мы пока не видим иранских ракет, хотя 3-4 месяца продолжаются разговоры, но пока все это ограничивается "Шахедами", – сказал секретарь СНБО.

Однако он отметил, что в Иране происходят определенные процессы, поэтому нужно наблюдать, не будет ли таких поставок.

"Если будут ракеты иранского или корейского производства на территории нашей страны, мы обязательно сообщим не только нашему обществу, мы всему миру сообщим об этом", – отметил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом доме считают, что Россия поставляет Ирану свое новое оружие в обмен на дроны.

По данным аналитиков Института изучения войны, Иран уже использует зависимость истощенной армии России от своего оружия. Тегеран намерена пригласить у Москвы помощь по своей ядерной программе.