Покинул университет ради защиты Украины: на фронте погиб воин из Кривого Рога, который проходил обучение в Британии. Фото

На фронте погиб воин из Кривого Рога Тарас Овечко, который проходил обучение в Британии. Он оставил университет в добровольно вставших на защиту Украины.

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Герою было всего 22 года. Об этом сообщили "Первый Городской. Кривой Рог".

В 2023 году Тарас Овечко решил стать на защиту своей Родины от российских оккупантов и добровольно присоединился к рядам защитников, оставив учебу в КНУ.

22-летний житель Кривого Рога прошел обучение в Великобритании и по возвращении домой стал штурмовиком на Донецком направлении.

Тарас Овечко не раз спасал жизнь побратимов на эвакуации.

После многочисленных ранений Тарас перешел на работу оператором дронов, нанося удары врагу с воздуха на самых ожесточенных фронтах. Его сердце остановилось 7 июля. Герой погиб на Харьковском направлении, получив ранение, несовместимое с жизнью.

Ранее сообщалось, что в бою против российских оккупантов вблизи Торецка Бахмутского района Донецкой области погиб защитник Украины с Тернопольщины Роман Слота. 30-летний Герой был инспектором взвода в штурмовом полку "Сафари" Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють".

Напомним, также 9 июля в Киеве простились с защитником Украины Владимиром Сергиевским с позывным "Ирландцем". Он служил в 72-й бригаде имени Черных Запорожцев. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 4 июля на Донбассе.

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