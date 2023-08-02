Поколение, достойное подвига: 8-летний Маркиян из Львова задал 12 долларов на дроны для ВСУ. Фото

8-летний житель Львова по имени Маркиян пожертвовал на беспилотники для ВСУ 12 долларов. Эти средства малыш копил на любимую компьютерную игру, но осознал, что личные желания сейчас не главное.

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Об этом рассказал известный волонтер Сергей Притула, чей фонд и получил донаты и записку от Маркияна. Он эмоционально отреагировал на настоящий взрослый поступок маленького украинца.

"Маркиян передал эти сбережения нам на фонд. В сопровождающем письме он попросил, чтобы мы за эти деньги купили дроны для ВСУ, и один из них чтобы назвали "Ксинис" в честь его любимого героя в игре "Роблокс". А кто мы такие, чтобы отказать такому замечательному парню?", – иронично заметил шоумен.

Деньги, пожертвованные Маркияном, были потрачены на покупку боевого дрона DJI MAVIC 3 Fly More Combo. Он служит в 47-1 бригаде и носит собственный позывной "Ксиис". Украинские защитники исправно обороняют с его помощью землю, и признательны маленькому львовчанину, как и миллионам других украинцев, которые всегда помнят о потребностях армии.

"Спасибо Маркияну и благодарим сотни тысяч и миллионов наших доноров, которые каждый день своими донатами приближают нашу Победу", – заключил Притула.

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