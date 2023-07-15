Покраснела половина Украины: есть угроза пуска врагом крылатых ракет

Вечером в субботу, 15 июля, была объявлена воздушная тревога в половине областей Украины. Есть угроза запуска врагом крылатых ракет.

Видео дня

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Из-за взлета российских бомбардировщиков есть угроза для юга, востока и центра Украины.

"Восток, Юг, Центр – ракетная опасность! Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Угроза пусков крылатых ракет! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – сказано в сообщении.

Отметим, что самолеты Ту-22м3 могут быть носителями ракет Х-22, которые Россия часто использует для атак на Украину. Это сверхзвуковые противокорабельные ракеты воздушного базирования большой дальности, которыми оккупанты бьют по гражданским объектам, в частности по ТРЦ в Кременчуге и по многоэтажке в Днепре.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России 15 июля обстреляли поселок Степногорск Запорожской области. В результате атаки пострадали три человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!