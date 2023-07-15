Оккупанты обстреляли из 'Градов' поселок на Запорожье: пострадали трое гражданских. Фото

Оккупационные войска России 15 июля обстреляли поселок Степногорск Запорожской области. Вследствие атаки пострадали три человека.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, вражеский снаряд попал в админздание поселкового совета.

Две женщины и один мужчина получили ранения.

"Россияне обстреляли поселок Степногорский из "Града". Попали в админздание поселкового совета. Трое пострадавших: две женщины и один мужчина", – говорится в сообщении.

Степногорск входит в Васильевский район Запорожской области, расположен в 39 км от Запорожья и 2,5 км от левого берега бывшего Каховского водохранилища.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 15 июля оккупанты нанесли удар по Запорожью. В одном из районов города был поврежден инфраструктурный объект, пострадал один человек.

– В Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях ночью прогремели мощные взрывы. Оккупанты запустили по Украине 6 "шахедов", 4 сбили силы ПВО.

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