Оккупанты ночью запустили по Украине 6 'Шахедов', 4 дрона сбили силы ПВО

Ночью 15 июля российские оккупанты снова устроили воздушную атаку на Украину. Враг запустил 6 ударных беспилотников типа Shahed, из них 4 удалось обезвредить защитникам украинского неба.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что враг запускал БПЛА из южного направления.

Кроме того, за прошедшие сутки, 14 июля, кроме 16 "шахедов", сбитых ночью, противовоздушной обороной уничтожены три разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня ("Орлан", "Зал") и три ударных дрона типа "Ланцет".

Напомним: мощные взрывы прогремели ночью в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны. Перед этим в регионах была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения оккупантами ударных дронов.

В ночь на 14 июля РФ также попыталась атаковать Украину, вражеский БПЛА двигался в сторону наших пограничников, но они, несмотря на плохую погоду, дождь и молнии, смогли рассмотреть и ликвидировать опасность. Вражеская цель была уничтожена над морем.

Как пояснили в воздушных силах, ухудшение погодных условий помогает российским оккупантам совершать воздушные атаки по Украине. Высокая облачность мешает украинским защитникам прицелиться по вражеским объектам.

В то же время, на работу крылатых ракет и "Шахедов" погода влияет не сильно, поскольку они летят по своему заданному маршруту. На них может влиять разве что сильный боковой ветер или обледенение с перепадом температур.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ночью 14 июля в воздушном пространстве южных и восточных регионов было уничтожено 16 из 17 запущенных в РФ дронов-камикадзе типа Shahed. Также в небе сбили один разведывательный беспилотник;

– ночью 13 июля украинское ПВО также отразило массированную атаку России дронами-камикадзе Shahed и крылатыми ракетами. В небе над разными регионами были сбиты 22 ударных БПЛА и два "Калибра".