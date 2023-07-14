Эффектнее 'Звездных войн': пограничники показали ночную охоту на 'шахеды'. Видео

Российские оккупанты не перестают атаковать Украину ударными дронами. Так, в ночь на 14 июля РФ снова предприняла попытку совершить атаку, но пограничники уничтожили опасность.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы в Telegram. Момент сбивания "шахеда" на видео не попал, однако результат все же поразителен (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Российские "мопеды" природа встречает штормом, а пограничники – сокрушительным огнем", – написали пограничники.

Как стало известно из сообщения, в ночь на 14 июля охранники границы обнаружили двигавшийся в их сторону ударный БпЛА. Погода была плохой – дождь и молнии, но пограничники все равно смогли разглядеть и ликвидировать опасность.

"Открыв огонь из стрелкового оружия, бойцы искусно уничтожили его над морем. Момент сбивания "шахеда" на видео не попал, однако результат все же поразителен", – добавили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 14 июля оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе, взрывы прогремели в Кривом Роге и Одессе. В Кривом Роге есть разрушения на двух предприятиях, ранен мужчина. Пострадавший будет лечиться дома.

– ПВО за ночь сбила 16 из 17 "шахедов" и разведывательный беспилотник оккупантов.

– Ночью на востоке и юге Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось об угрозе пусков "Калибров" и дронов-камикадзе.

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