В Воздушных силах рассказали, как РФ использует ухудшение погоды для атак по Украине
Ухудшение погодных условий помогает российским оккупантам совершать воздушные атаки по Украине. Высокая облачность мешает бойцам украинских Воздушных сил прицелиться по вражеским объектам.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, враг использует не только темное время суток, но и "капризы" погоды. В частности, серьезная облачность усложняет работу мобильных огневых групп, которые должны видеть объект, воздушную цель, потому что нужно прицелиться по нему.
В то же время, как пояснил Игнат, погода не сильно влияет на работу крылатых ракет и "Шахедов", поскольку они летят по своему заданному маршруту. На них может влиять разве что сильный боковой ветер или обледенение с перепадом температур.
"Сейчас, как видим, противник применяет их и даже в такую погоду, когда есть и облачность, и ливни", – добавил Игнат.
Напомним: ночью 14 июля в Кривом Роге и Одессе прогремели мощные взрывы – страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами-камикадзе.
В Кривом Роге зафиксировано попадание, а также разрушение в результате падения обломков сбитых дронов. Повреждено коммунальное предприятие, на его территории одно админздание уничтожено, еще три – повреждены.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– защитники неба Украины ночью 14 июля в воздушном пространстве южных и восточных регионов уничтожили 16 из 17 запущенных РФ дронов-камикадзе типа Shahed. Также в небе сбили один разведывательный беспилотник;
– минувшей ночью украинская противовоздушная оборона отразила массированную атаку России дронами-камикадзе Shahed и крылатыми ракетами. В небе над разными регионами были сбиты 22 ударных БПЛА и два "Калибра".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!