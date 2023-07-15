Оккупанты нанесли удар по Запорожью, поврежден инфраструктурный объект: есть пострадавший. Фото

Ночью 15 июля российские оккупанты нанесли очередной удар по городу Запорожье. В результате атаки в одном из районов города был поврежден инфраструктурный объект и пострадал один человек.

Видео дня

О последствиях вражеских обстрелов сообщил в Telegram секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По его словам, мужчина в состоянии средней тяжести доставлен в медицинское учреждение.

Кроме того, по данным секретаря горсовета, пострадал также жилищный фонд города – в четырех многоэтажных домах вылетели окна. На месте работают все соответствующие службы и разворачивается палатка городского совета.

Напомним: ночью 15 июля в Запорожской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях прогремели мощные взрывы. В регионах работали силы противовоздушной обороны. Перед этим была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения оккупантами ударных дронов.

Также минувшей ночью россияне атаковали "шахедами" Кривой Рог. В результате прилета были ранены 56-летний мужчина, выбиты окна в нескольких многоэтажных и частных домах, а также в пяти больницах и четырех школах. Люди хватали детей и в чем было бежали к укрытиям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 июля оккупанты в очередной раз ударили по приграничной области Сумской области. В результате атаки на собственном дворе погиб мужчина;

– также россияне ударили по городу Орехов Пологовского района Запорожской области и по селу Никольское Херсонского района Херсонской области. В обоих населенных пунктах есть жертвы и пострадавшие.