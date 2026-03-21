Покровка на Сумщине под контролем ВСУ: военные развенчали фейк оккупантов. Видео

Российская пропаганда утверждает об оккупации села Покровка на Сумщине. Украинские воины показали сине-желтый флаг, установленный в населенном пункте, и опровергли очередную ложь врага.

Видео, снятое дроном, опубликовала в Facebook пресс-служба 14 армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины. Защитники рассказали, что агрессор практически полностью разрушил Покровку, но о ее "захвате" речь не идет.

"Если заглянуть в историю, то генетический код нынешних оккупантов не изменился: еще с 1917 года советские нелюди принесли сюда раскулачивание и террор, пытаясь сломать свободолюбивый дух приграничья. Сегодня их потомки продолжают то же дело – методично превращают село в руины КАБами и артиллерией, мстя за то, что не могут здесь закрепиться", – говорится в сообщении.

Государственный флаг Украины бойцы 14 АК установили на водонапорной башне. На видео видно, что на фоне – разрушенные ударами противника жилые дома.

"Покровка практически полностью разбита, но она не сдана. Установленное нашими бойцами знамя над пепелищами – это не просто символ, это доказательство того, что 14 армейский корпус держит населенный пункт под плотным огневым контролем.

Это – наша земля. Слава украинским защитникам!" – написали военнослужащие.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта в Великочернеччинском старостате Сумской области российские оккупационные войска обстреляли территорию учреждения дошкольного образования. Враг запустил по детскому саду БпЛА типа "Молния".

