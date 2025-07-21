Покровск и Мирноград в опасности окружения, враг может пройти сквозь 'ворота': интервью с Дмитрием Жмайло

Ситуация в Донецкой области остается крайне непростой, особенно на Покровском направлении, где Россия пытается сформировать два "полукотла" – один вокруг Покровска и Мирнограда, другой – в районе Константиновки, Торецка и Часового Яра. Основная цель противника – парализовать логистику украинских войск. Особенно опасным направлением является населенный пункт Гришино, который может стать "воротами" в Мирноград. Из-за значительного численного превосходства противника (более 100 тысяч человек на Покровском направлении), Силам обороны пока не удается взять вражескую группировку в котел. Однако, украинские защитники дальше мощный "поддых" противнику на Сумщине.

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До конца лета Россия вряд ли сможет достичь главной цели – полного захвата Донецкой области. Максимум, на что она была бы способна – начало битвы за Покровск и Константиновку. Но и там захватчики могут "увязнуть" так же, как это произошло Часовом Яру.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– Если посмотреть на карту боевых действий, в частности, на карту Покровского направления, можно увидеть два полукруга. Одно в районе Покровска и Мирнограда, а другое в районе Константиновки, Торецка, Часового Яра. Считаете ли вы, что сегодня враг ставит перед собой цель создания таких двух котлов, участков полуокружения для того, чтобы существенно улучшить свои позиции?

– Действительно, ситуация у нас остается тяжелой именно в районе Покровска и Мирнограда, потому что таким образом россияне хотят сделать если не полное окружение, то по крайней мере полуокружение. Это с одной стороны. С другой стороны, это то, что сейчас характер боевых действий изменился. Россияне с помощью дронов на расстоянии 20-25 км от линии боевого соприкосновения пытаются брать под контроль логистику. Но если мы уничтожаем исключительно военные машины и военных, то россияне не гнушаются уничтожением любых целей. В частности, в этом районе они сейчас атакуют очень активно в районе населенных пунктов Разино, Федоровка, Родинское и т.д., для того, чтобы уничтожить в том числе гражданских, сделать эту зону безжизненной.

Таким образом россияне хотят постепенно подойти именно к Мирнограду. И здесь ключевыми воротами и ключевой битвой, которая, скорее всего, будет разворачиваться, является населенный пункт Гришино. Он станет едва ли не единственными входными воротами в Мирноград, примерно 8 км. Скорее всего, там россияне хотят по ручью постепенно двигаться к этому городу и достичь целей оперативного окружения.

Наши военные это понимают и пытаются остановить это продвижение россиян. Враг сконцентрировал там действительно большие усилия, чтобы даже несмотря на контроль Сил обороны за логистическими путями, иметь возможность парализовать логистику наших войск.

Будут ли они непосредственно двигаться именно в сторону Мирнограда, покажет время. Возможно, они будут дальше двигаться в направлении Родинское, Гришино, Новоалександровка – таким образом, чтобы усложнить оборону нашего гарнизона.

Еще одно направление, о котором вы говорили – это Константиновка. Там россияне, по моему мнению, имеют гораздо меньшего успеха, потому что им в первую очередь нужно взять населенные пункты Яблоновка и Александро-Калиново. Если они смогут туда просочиться, то фактически до окраин Константиновки у них останется примерно 4-6 километров, чтобы потом постепенно наступать в район города, заставляя наши силы отойти с занятых позиций, в частности в районе Щербиновки, Петровки, того же Клебан-Быка, чтобы таким образом окончательно отодвинуть наши войска от Торецка, пытаясь просто выйти на оперативное пространство.

Огромные трудности у врага с боями в городской застройке. Всю западную часть города Часов Яр мы контролируем, в Торецке, продолжаются тяжелые бои, но мы до сих пор находимся на северных окраинах, пытаясь их задержать в этих руинах. Попытки врага обойти город Часов Яр с севера также к счастью пока не принесли успеха. Здесь россияне в определенной степени заторможены и, возможно, больше сосредотачиваются на направлении Григорьевка-Марково, для того, чтобы выйти на кряж высот и таким образом усложнять логистику по большой агломерации городов от Славянска до Константиновки, чтобы развернуть там свою артиллерию, экипажи своих видронов на оптоволокне.

Поэтому ситуация здесь действительно для нас тяжелая, но вместе с тем в наиболее проблемном направлении, Новопавловском, сегодня (18 июля, – Ред.) бойцы 20-го армейского корпуса смогли контратаковать и вернуть себе контроль над этими двумя населенными пунктами. Конечно, это пока сообщения от самих военных, которым мы можем доверять, подтверждения Генерального штаба пока нет. Но это направление очень важно, потому что именно в этом углу проходит административная граница Донецкой и Днепропетровской области по реке Волчья.

Таким образом, враг движется исключительно по своей политической цели, чтобы хотя бы на один квадратный километр зайти на территорию соседней области.

– Вы сказали о тактике, которую сегодня применяет враг. Могут ли такую же тактику использовать также и Силы обороны? В частности, мы видим существенное выступление в районе Родинского, Белицкого. Можно ли, например, здесь отрезать определенную часть вражеской группировки и взять ее в окружение?

– Мы это постоянно пытаемся делать, но проблема в том, что россияне пытаются двигаться широким фронтом, то есть у них есть атакующие действия из района населенного пункта Разино, они пытаются двигаться на юг от Миролюбовки. Таким образом, на этом выступлении они движутся единым фронтом.

Я напомню, что концентрация войск россиян на Покровском направлении составляет более 100 тысяч живого мяса, и поэтому нашим войскам очень трудно их локализовать. Но если враг покидает какие-то клинья, которые превращаются в серую зону, например, клин в районе Родинского, то мы, конечно же, стараемся все эти срезы делать.

Ярче всего эта тактика показала себя, в частности, на севере Сумщины, где враг потерял инициативу, и за счет того, что мы бьем врагу в поддых в районе Варачино, фактически некоторые позиции россиян оказались в оперативном окружении. Плюс туда подтянулись наши резервы, экипажи FPV-дронов. Таким образом, россияне продолжают штурмовые действия, но реальных продвижений, кроме локальных, на 50-100 метров враг не имеет.

– Исходя из того, что вы сказали, я могу сделать вывод, что в течение 50 дней, которые Трамп дал Путину на завершение войны, фактически до конца лета, враг не будет иметь возможности выполнить главную цель этой так называемой "СВО", то есть полностью захватить Донецкую область в ее административных границах?

– Абсолютно. Конечно, мы оставляем фактор, что может быть всякое, но с теми имеющимися силами, с тем темпом пополнения потерь в мясе, – а у них очень большие потери. Штурмовые подразделения стираются на 30-50%, потом они доукомплектовываются, приходит новое пополнение, которое не имеет должной военной подготовки, и вся эта история повторяется.

Самое пессимистичное, чего может добиться враг за 50 дней, это непосредственно начать битву за Покровск и Константиновку. Но россияне понимают, что они там увязнут, как загрузили в Часовом Яру, хотя очень много экспертов, и даже представителей Сил обороны говорили, что Часов Яр должен упасть за считанные недели.

Я думаю, они сосредоточатся даже не на Константиновке, а именно на Покровском направлении, чтобы формировать оперативное окружение вокруг Покровска и Мирнограда, потому что враг имеет там продвижение.

По другим направлениям – в районе Купянска тоже есть движение россиян, но темпы его не удовлетворительные. Относительно окружения, то им будет очень трудно сделать этот крюк, того, чтобы угрожать нашей группировке в районе Купянска Узлового к востоку от реки Оскол и в районе Песчаного.

Так же тяжелая ситуация у врага и на Северском направлении. Там Силы обороны нанесли эффективное поражение и уничтожили как минимум четыре фундаментальные позиции россиян. Поэтому, скорее всего, они будут перебрасывать свои силы, делать оптимизацию именно на то направление, где они хотя бы теоретически могут иметь успех, максимально долго избегать штурмовых действий в лоб городской застройке и пытаться орудовать по полям, по селам, где нашим войскам очень трудно закрепиться за естественные препятствия, чтобы выстроить эффективную оборону.

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