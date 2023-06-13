Полковник Мазовецкий: маленькое подразделение так закошмарило врага, что он отвел всю технику

Начальник Чугуевского РТЦК и СП Харьковской области полковник Руслан Мазовецкий с начала марта 2023 занимает еще и должность командира сводного подразделения аэроразведки ОУВ "Харьков", созданного в марте 2023 года по инициативе начальника Харьковского гарнизона бригадного генерала Сергея Мельника.

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Выполняя задачи в зоне ведения боевых действий, за три месяца подразделением были повреждены и уничтожены десятки вражеских целей: это и несколько складов БК, и дорогостоящая техника ВС РФ, и личный состав врага.

В интервью OBOZREVATEL полковник Мазовецкий рассказал о работе подчиненного ему подразделения.

– Среди задач вашего подразделения – разведка, обнаружение и уничтожение врага.

– У нас есть своя разведка, но пока в состав подразделения входит не так много людей, как хотелось бы. Человеческий ресурс всегда особенно ценен, тем более когда в состав входят опытные специалисты.

У нас на достаточно высоком уровне налажено взаимодействие с разведчиками других батальонов и бригад. Бывает, они звонят и говорят: ребята, видим, что разгружаются орки – там склад БК, времени на поражение мало. На такую информацию мы очень оперативно реагируем: в кратчайшие сроки выезжает группа на соответствующее направление, по предоставленным координатам вылетели и отработали.

Еще раз хочу подчеркнуть: из-за хорошего взаимодействия разных подразделений и получается такой результат – эффективное уничтожение ресурсов врага.

– Были ли сюрпризы? В хорошем смысле.

– Был недавно у нас случай. Думали, что идем отрабатывать маленький склад противника, а получилось, что взрывалось с ночи и до 7 утра (смеется. – Ред.). Немалого объема вражеский склад удалось накрыть благодаря быстрому оперативному реагированию и качественному взаимодействию между стоящими на соответствующем направлении боевыми подразделениями.

Как-то разведка другого батальона засекла вражеский артиллерийский "Урал" БМ-21 "Град", выехавший в лесополосу и, скажем так, намеревавшийся накрыть артиллерийским огнем наши позиции, однако не успел (улыбается. – Ред.) – потому что наши специалисты оперативно выдвинулись и отработали по нему. Одновременно мы накрыли еще и полевой небольшой склад БК и получилось, что таким образом обеспечили нашим ребятам несколько дней тишины. Враг не стрелял, потому что уже было нечем.

Специалисты нашего подразделения аэроразведки могут заходить на 50-60 километров вглубь позиций врага. Для уничтожения врага мы используем также и дроны-камикадзе.

– Целей хватает?

– Не то слово. За ночь, бывает, работаем по врагу 2-3-5 раз. Много задач. Да и наша работа, конечно, зависит от погоды. Попадаем и под обстрелы: бывает, что и машины посечет, и дрон.

За эти три месяца существования подразделения аэроразведки мы так закошмарили врага в зоне нашей ответственности, что он отвел всю технику за 15 километров и теперь шифруется и пытается маскироваться. Иногда приходится по 2-3 дня обнаруживать вражеские цели, чтобы влупить по ним.

Эффективностью работы нашего небольшого подразделения ребята очень гордятся: когда видишь результат – это вдохновляет.

– Еще несколько лет назад такой масштаб использования беспилотников трудно было представить.

– Иногда я думаю, что в скором будущем будут воевать одни дроны. Чуть больше полугода назад у меня был один Mavic и один бомбардир. А сегодня мы имеет уже бомбардиры, заряженные серьезной аппаратурой, которые обходят РЭБы и могут наносить довольно существенное поражение врагу. Колоссальный прогресс. Причем, это наши украинские разработки.

– Руслан, вы были военкомом. Распространено мнение: мол, они только и могут что "зарабатывать", а вот лично воевать – вряд ли.

– Я и сейчас военком, однако считаюсь откомандированным для выполнения боевых задач. Занимаю должность начальника Чугуевского объединенного районного территориального центра комплектации и социальной поддержки. Но до этого я служил в знаменитой 72-й бригаде имени Черных Запорожцев, был командиром разведвзвода. В 2014 году одним из первых заходил в Мариуполь (еще была Антитеррористическая операция), Волноваху, Амвросиевку… Выполнял боевые задания в этих городах.

Потом меня свалила болезнь – туберкулез, от которого я лечился полтора года. По результатам лечения меня сочли ограниченно годным к службе, вернули только в небоевые подразделения.

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, в первые же дни я связался непосредственно с командующим. У меня были очень мотивированные ребята, готовые защищать страну. Я создал несколько разведрот, которые выполняли боевые задания на Балаклейском направлении. В целом с тех пор по боевым распоряжениям наши роты принимали непосредственное участие в ведении боевых действий. А с марта этого года меня назначили командиром подразделения аэроразведки.

Итак, возвращаясь к вашему вопросу: не все военкомы подлецы (смеется. – Ред.).

– Считаете ли верным всех военкомов отправить на фронт?

– Как вам ответить?.. Каждый должен делать свою работу. Сейчас идет война и поэтому я считаю, что офицеры, занимающие должности начальников РТЦК, должны знать, что такое боевые бригады, иметь представление о том, как вести реальные боевые действия в составе боевого подразделения, понимать порядок применения техники, пехоты, ведения разведки, реализации разведывательной информации и т.д. Те офицеры, которые пригодны к военной службе, должны иметь боевой опыт, я считаю.

Действительно среди нас есть отдельные персонажи, которые становятся известны благодаря вам, журналистам, и не красят звание военного. Также среди нас есть достойные офицеры. В общем, все как в жизни (улыбается. – Ред.).

– Война так или иначе задела каждого украинца. Как она сказалась на вашей семье?

– Моя любимая жена из Харьковской области, из пгт Чкаловское. Туда орки зашли в самом начале войны и оккупировали в том числе нашу квартиру, все ограбили. Кошмарили моих тестя и тещу, о которых информацию ВС РФ сдал местный наркоман.

Причем оккупанты почему-то думали, что я там где-то прячусь, хотели меня найти и очень настойчиво искали. Поэтому у меня было огромное желание зайти в Чкаловское до того момента, когда они убегут.

– Вышло?

– Почти получилось. Первой, как обычно, зашла техника 92 бригады, а за ними уже их пехота и мы. Однако к тому моменту от орков уже и след простыл. Нам удалось обнаружить лишь несколько скрывавшихся по посадкам.

– С вашими родственниками, которые были в оккупации, сейчас все хорошо?

– Да, все нормально. К счастью, в августе 2022 года им удалось выехать из оккупации, однако время пребывания там они не забудут никогда. Впечатления от жизни в постоянном страхе, что могут прийти и убить тебя просто так, ни за что, а также когда не хватает еды и обычных бытовых вещей – очень трудно забыть.