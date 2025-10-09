'Полная война у нас тут идет': в Ростовской области атакована нефтебаза, россияне запаниковали. Видео

В районе Матвеев-Кургана, Ростовской области России беспилотники атаковали нефтебазу. Очевидцы фиксируют панику местных и последствия обстрела.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenоva+. В опубликованных видео местные жители сообщают о "прилете" по нефтебазе.

Днем 9 октября беспилотники атаковали нефтебазу в российском поселке Матвеев Курган. В результате атаки с места прилета поднимается дым. Местные жители публикуют кадры последствий обстрела.

Одна из авторов видео отмечает: "Полная война у нас здесь идет" и выражает желание нанести ответный удар.

Другие жители поселка успели зафиксировать момент попадания БПЛА по объекту. На видео также слышны выстрелы, вероятно, это работа российской противовоздушной обороны. В видео присутствует нецензурная лексика.

Детали уточняются

Напомним, в ночь на 9 сентября дроны-камикадзе атаковали газоперерабатывающий завод "Лукойл" в Волгоградской области. В результате ударов на территории предприятия возникли два очага возгорания.

Также ранее стало известно, что на территории оккупированного Крыма, в Феодосии, уже третьи сутки продолжает гореть нефтебаза, которую 6 октября атаковали украинские беспилотники. Дым от пожара распространяется на десятки километров, при этом местные власти никак не комментируют инцидент.

