Полностью украинская разработка: Минобороны сертифицировало дистанционный комплекс разминирования, который очищает 2 га за день. Фото

Украинская инженерная компания XTИ Engineering получила государственный сертификат на свой первый тяжелый дистанционный комплекс разминирования "ГАРТ 5100". Это роботизированный комплекс для безопасного и эффективного обезвреживания различных типов мин и других взрывоопасных предметов.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. В Минэкономики добавили, что комплекс рассчитан на детонирование и механическое уничтожение взрывоопасных предметов с помощью цепного молоткового агрегата или фрезы.

Получение сертификата открывает путь к серийному производству машины, отметили в министерствах.

Особым преимуществом "ГАРТ 5100" является то, что он является полностью отечественной разработкой и производится в Украине. Это значительно упрощает логистику, обеспечивает быструю поставку, техническое обслуживание и возможность оперативного ремонта комплекса.

"ГАРТ 5100 – это пример того, как украинские инженеры создают решения мирового уровня для преодоления вызовов, стоящих перед Украиной. Полностью отечественное производство этой машины не только увеличивает наши возможности в разминировании, но и создает добавленную стоимость, рабочие места и стимул для развития украинского промышленного комплекса. Это - инвестиция в экономику и безопасность страны", – отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Характеристики "ГАРТ 5100"

Эксплуатационная масса: 17 тонн

Двигатель: Volvo TAD843VE 320 л. с.

Ширина полосы очистки: 2 500 мм

Глубина разминирования: до 300 мм

Рабочая скорость: до 1,5 км/ч

Дальность действия системы дистанционного управления: 600 м

Комплекс оснащен двумя типами рабочих органов: цепным агрегатом с молотками и фрезой. Сменное оборудование установлено для адаптации машины к различным типам почв.

Управление комплексом осуществляется дистанционно, на расстоянии до 600 метров, однако благодаря установке ретранслятора безопасное расстояние можно увеличить до более одного километра. Для обеспечения оператора полной информацией о рабочей зоне, машина оснащена системой камер с широким углом обзора.

Как сообщал OBOZ.UA, это далеко не единственная роботизированная техника на вооружении наших саперов и спасателей. Так, инженерная компания создала мобильный многоразовый робот-разминировщик "Змей" v1.2. Аппарат сейчас применяют как в боевом разминировании на передовой, так и в гуманитарных миссиях на деоккупированных территориях.

На Херсонщине на разминировании задействована бронированная машина GCS-200. Это тоже беспилотная, дистанционно управляемая платформа. Управление ею осуществляет один оператор с помощью двух джойстиков.

А на Харьковском направлении наши военные вообще применяют новый для Украины способ разминирования - модульную кумулятивную систему "Вспышка". Ее, по аналогии с зарубежными устройствами, разработал военнослужащий с Ривненщины, командир инженерно-саперного взвода Андрей с позывным "Лесник".

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