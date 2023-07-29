Полный комплект: на юге Украины ВСУ сбили три разных российских БПЛА

Силы обороны юга Украины 29 июля "приземлили" три вражеских БПЛА: два разведывательных и один ударный. Речь идет о "Мерлине-ВР", "Орлане-10" и "Ланцете".

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Такими данными по состоянию на 18:50 субботы поделилась пресс-служба Воздушного командования "Юг" на своей странице в Facebook. Противовоздушная оборона работала в разных регионах.

Так, на Николаевщине наши защитники ликвидировали российский "Мерлин-ВР". На Херсонщине – "Орлан-10" и "Ланцет".

"Мерлин-ВР" – экспериментальный разведывательный беспилотник российского производства. В России впервые его показали только в сентябре 2021 года, заявив, что это "технологический прорыв". Оккупанты утверждают, что летает этот БПЛА практически бесшумно.

Интересно, что в сбитом ВСУ в начале июня 2022 года "Мерлине-ВР" в качестве бака для топлива была установлена обычная пластиковая канистра с ручкой.

"Орлан-10" – российский БПЛА, предназначенный для ведения наблюдения. Заявляется, что он может летать непрерывно до 16 часов. "Орлан-10" был разработан в 2000-х годах.

"Ланцет" – российский дрон, который по сути является барражирующим боеприпасом. Впервые был представлен в июне 2019 года. Он активно применяется оккупантами для ударов по военной технике, хотя может использоваться и в разведывательных задачах.

Как писал OBOZREVATEL:

– За 28 июля Силы обороны Украины "денацифицировали" на фронте еще 390 военных российской оккупационной армии. Общее количество потерь государства-террориста в живой силе за время полномасштабной войны достигло 245 220.

– Кроме того, за сутки украинские воины утилизировали 26 единиц вражеской техники. Детальнее можно почитать в статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины по ссылке.

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