Полосы препятствий до 40 км: в Генштабе рассказали об обороне оккупантов

На временно захваченных территориях Украины оккупационная армия России сильно окопалась, противник построил глубоко эшелонированную систему инженерных заграждений. Она состоит из нескольких полос препятствий, длинна которых составляет до 40 км каждая.

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Об этом в интервью агентству "Укринформ" в среду, 5 июля, рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов. По его словам, такую информацию получила украинская разведка.

На каждой полосе заграждений есть противотанковые минные поля, противотанковые рвы, бетонные пирамиды, известные как "зубы дракона", противотанковые ежи, проволочные помехи.

Кроме того враг активно минирует территорию и даже использует мины-ловушки.

Для преодоления таких ограждений украинские воины должны применять специальную инженерную технику, которая во время выполнения заданий часто ломается. Поэтому Украина активно договаривается с международными партнерами о продолжении поставок украинской армии необходимого количества инженерной техники. Речь идет про установки для разминирования, танковые мостовые составители, технику для проработки проходов во взрывных и невзрывных заграждениях.

Отметим, что еще в конце марта президент Владимир Зеленский заявлял, что общая площадь заминированных территорий в Украине в результате российской агрессии составляет 174 тысячи квадратных километров, что вдвое больше, чем площадь Австрии.

Это сотни тысяч противопехотных и противотанковых мин, авиационных бомб, минометных снарядов и неразорвавшихся и застрявших в полях боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированных территориях Запорожья российские оккупанты минируют уже засеянные поля, а также грунтовые дороги. В частности, минные заградители оккупационной армии неоднократно замечали в Мелитопольском районе.