''Половина Минобороны могли попасть в плен'': Резников рассказал о бункере в Гостомеле и хитрости, которая спасла в начале вторжения

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Тогда, по словам чиновника, он и еще половина Минобороны могли попасть в плен к оккупантам

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Об этом Резников сказал в подкасте УП "Кабинет Залужного, совещания у Зеленского, эвакуация Кабмина. 24.02: Реконструкция". Все дело в том, что защищенный командный пункт Министерства обороны Украины находился в Гостомеле под Киевом.

Именно туда министр, согласно протоколу, должен был выехать вместе со своей командой, но не сделал этого. Как известно, именно на Гостомель Россия направила свой мощный удар в начале вторжения, высадив там свой десант.

"Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену. Поэтому мы просто распорошились по разным зданиям, принадлежащим Министерству обороны. Слава Богу, их хватает в Киеве", – сказал Резников.

Сотрудников финансового подразделения МО он вообще приказал вывезти за пределы Киева для того, чтобы они были в более безопасном месте и имели возможность работать даже в условиях войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из важных эпизодов в самом начале большой войны стали бои за международный аэропорт "Антонов", расположенный возле Гостомеля и всего в 25 км от Киева. Оккупанты пытались высадить там свой десант, который должен штурмовать украинскую столицу, но наши военные сорвали планы противника. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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