Как украинские военные защищали Гостомель: журналисты воспроизвели первые 24 часа российского вторжения. Видео

Год назад началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. Одним из важных эпизодов в самом начале большой войны стали бои за международный аэропорт "Антонов", расположенный возле Гостомеля и всего в 25 километрах от Киева. Оккупанты пытались высадить там свой десант, который должен был штурмовать украинскую столицу, но наши военные сорвали планы противника.

Видео дня

24 часа боев за Гостомельский аэропорт воспроизвели журналисты "Настоящего времени", которые пообщались с украинскими защитниками, диспетчерами, работниками аэропорта и местными жителями (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Эта битва спасла Киев от захвата войсками РФ.

"Если бы 24 февраля 2022-го года российскому десанту удалось воплотить запланированное, история могла бы пойти по иному пути", – сказано в ролике.

Как все начиналось

Владимир Смусь, который был начальником аэродромно-диспетчерского центра аэропорта "Антонов", рассказал, что утром 24 февраля прошлого года ему позвонил дежурный "Украэроцентра", который располагается в Борисполе, и сообщил, что РФ нанесла удар по аэропорту "Борисполь".

"Он предложил покинуть аэродромно-диспетчерскую вышку. И около шести часов такой удар был нанесен и по нам, но по военному городку. По самому аэродрому ударов не происходило", – рассказал Владимир. Позже он стал одним из первых, кто увидел над Гостомелем российские вертолеты.

В первые часы аэропорт защищала бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, которая располагалась в Гостомеле. В пять утра 24 февраля бойцов подняли по боевой тревоге.

Для обороны "Антонова" была сформирована ротно-тактическая группа, которая состояла в основном из срочников. Ее возглавил военнослужащий НГУ Виталий Руденко.

​"Около пяти часов двадцати минут я получил сигнал боевой готовности, дал сигнал боевой готовности. Мы начали вооружаться, экипироваться и готовиться к выдвижению на объект. И когда мы уже были готовы, когда мы уже погрузились в технику, выстроили колонну для выхода на объект, непосредственно по территории воинской части был нанесен ракетный удар", – рассказал он. Тем первым ракетным ударом никого из его сослуживцев не зацепило.

Примерно в то же время уже стало известно, что в Гостомеле должен высадиться российский десант. Силы обороны аэропорта заняли позиции, они были готовы сбивать транспортные самолеты РФ из зенитных установок и переносных зенитных ракетных комплексов. Но вместо них прилетели несколько десятков вертолетов.

Что было с самолетом "Мрія"

В то утро в кабинете генерального директора собрались его владелец, экипаж Ан-225 и Владимир Смусь – они обсуждали, как перегнать самолет в безопасное место.

"Где-то в десять часов было уже понятно, что разрешения никто не даст и что нужно переместить самолет, который находился просто на стоянке на перроне, под эллинг. Это нужно было для того, чтобы разместить самолеты компании, чтобы они не находились в скоплении. Это было выполнено. И где-то в районе 11 часов дня "Мрiя" уже находилась уже под эллингом, а самолеты отдельно расположились по перрону", – рассказал Смусь.

Как встречали оккупантов

Около 11:00 первые вертолеты армии РФ заметили над Киевским морем – все они летели в сторону Гостомеля. Их было примерно два десятка и украинские военные сразу же открыли по ним огонь из ПЗРК. Оккупанты тем временем атаковали территорию аэропорта ракетами.

"Догадывались ли мы, что может быть захват, высадка десанта? Именно таких мыслей, в таком варианте не было, что будет такое количество. Были предположения, что могут садиться грузовые самолеты, десантные. Но что такое число вертолетов, у меня не было таких предположений и такой информации", – рассказал пограничник Илья.

Средств ПВО для того, чтобы сбить все вертолеты, не хватало.

Начало боев

Первый бой за Гостомельский аэропорт начался в 11:20. Оккупанты собирались захватить диспетчерскую вышку и взлетную полосу – они были нужны для того, чтобы обеспечить посадку российских Ил-76. Самолеты должны были доставить живую силу, которую планировали бросить на захват Киева.

Несколько российских Ка-52 были подбиты, а Ми-8 начали высадку десанта. Нацгвардейцы направились в сторону взлетно-посадочной полосы, чтобы вступить с противником в бой. А подразделения Вооруженных сил Украины тем временем готовили линию защиты Киева по реке Ирпень.

Отметим, что российским военным был отдан приказ не трогать гражданских. Однако военные преступники ослушались: в первые минути были убиты два сотрудника аэропорта, среди которых был начальник пожарной бригады Руслан Кошевой. Второй жертвой стал водитель Василий Радченко, который выехал на место по срочному звонку начальника, – его авто уничтожили из гранатомета.

Подмога из Житомира

Из Житомира в Гостомель на трех вертолетах Ми-8 направили сводный воздушный десант. Задачей десантников было не допустить высадку воздушного десанта врага с самолетов Ил-76.

Нацгвардейцы тем временем продолжали вести бой – их одновременно атаковали и российские десантники на земле, и российские вертолеты с воздуха. Бойцы постоянно меняли позиции. Больше часа они отражали все атаки, но потом у наших защитников начали заканчиваться боеприпасы.

Российский десант пытался разблокировать взлетную полосу, которую специально перекрыли спецтехникой. Россияне пытались сделать так, чтобы самолеты с десантом, которые уже вылетели из Беларуси, все-таки смогли сесть.

Однако в тот момент на помощь пришла украинская авиация – она нанесла удары по взлетной полосе аэропорта, приведя ее в негодность. Это произошло в 14:50.

Часть украинских пограничников, которые держали оборону и отступили, когда у них кончились боеприпасы, попали в плен. Сначала оккупанты держали их в Гостомеле, а потом перевезли в Беларусь.

Фактический захват аэропорта

К 17:00 россияне заняли почти весь периметр аэродрома, но украинские защитники держали под огневым контролем взлетно-посадочную полосу и высадившиеся подразделения войск РФ.

А уже 21:30 рядом с аэропортом началась десантная операция украинских военных, которые были направлены туда из Житомира.

"Мы высадились на расстоянии около трех километров от самого аэродрома. Спешились, сразу заняли круговую оборону, я уже на местности собрал командиров групп и уточнил задачи на выдвижение к аэродрому. Выдвигались в пешем порядке, готовясь к возможности вступить в бой с противником. Ориентироваться на местности даже не было смысла, потому что аэродром пылал от взрывов. Было слышно, где ведутся боевые действия. И мы пошли в этом направлении", – рассказал десантник Дмитрий Перешиваный.

В 22:15 первые шесть бойцов из его группы смогли перебраться через забор на территорию аэропорта, но попали под перекрестный обстрел – огонь открыли снайпер, пулеметчики и стрелки. Десантники получили ранения.

После этого группа остановилась: с 23:00 24 февраля до 5:00 25 февраля они вели бой и корректировали удары артиллерии.

На следующий день, в 11:00 25 февраля на аэропорт "Антонов" снова летели российские вертолеты. Из ПЗРК был сбит Ка-52, а транспортный вертолет Ми-8 смог сесть на взлетно-посадочную полосу, чтобы высадить десант. Дмитрий передал его координаты артиллерии, борт был уничтожен, а россияне перестали пытаться сесть на полосу.

Результат

Оккупанты бросили на захват аэродрома от 200 до 300 своих десантников и понесли большие потери. Только артиллерией были уничтожены около 80 захватчиков.

Войска РФ смогли закрепились на территории аэропорта "Антонов", но так и не посадили там свои тяжелые транспортные самолеты с десантом.

Вместо этого противник добрался в Гостомель наземным транспортом лишь спустя два дня. За это время наши Силы обороны успели подорвать мосты через реку Ирпень и заняли оборону на подходах к Киеву.

"Теоретически я думаю, что их планы взять Киев за три дня, как они обещали, могли бы осуществиться. Тогда те бои, что мы видели: Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, – ​это все могло бы уже происходить на территории Киева. И у нас были бы колоссальные потери, в том числе среди мирных жителей", – сказал нацгвардеец Андрей Кулиш.

Как сообщал OBOZREVATEL, атаку российских оккупантов на аэродром "Антонов" в Гостомеле в первые дни полномасштабного вторжения удалось отразить благодаря обычному украинцу. Мужчина по имени Руслан корректировал действия и огонь подразделений Вооруженных сил Украины.

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