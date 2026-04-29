Половина вражеских ударных дронов сбивается силами 'малой ПВО': Сырский привел статистику за месяц. Фото

Украинская система так называемой "малой ПВО" уже сбивает более половины вражеских ударных дронов. Только за апрель "малая противовоздушная оборона" уничтожила более 2100 российских ударных БПЛА. Речь идет прежде всего о дронах типа Shahed, которыми Россия регулярно атакует Украину.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам совещания по противодействию российским БПЛА. Он отметил, что были проанализированы конкретные результаты работы подразделений, эффективность эшелонов перехвата и взаимодействие между частями ПВО.

Как работает "малая ПВО"

Сырский отметил, что система перехвата дронов продолжает усиливаться и уже демонстрирует высокую эффективность. В частности, сформированы подразделения дронов-перехватчиков и выстроены несколько эшелонов защиты.

"Сформированы подразделения БпЛА-перехватчиков, выстроены эшелоны перехвата. Только в течение апреля уничтожено более 2100 воздушных целей", – отметил главком.

Наибольший результат показывают силы беспилотных систем – на их направлении обезвреживается более 50% ударных дронов противника. За месяц они уничтожили почти 950 целей, из которых 670 — это "Shahed".

Отдельно Сырский подчеркнул роль армейской авиации: в апреле украинские вертолетчики уничтожили более 500 вражеских беспилотников. Это существенно усиливает общую систему противовоздушной обороны.

Что планируют усилить

Во время совещания обсудили, где еще нужно добавить эффективности. В частности, речь шла об усилении работы ПВО Воздушных сил на третьем эшелонеи улучшении подготовки экипажей дронов-перехватчиков.

Также рассмотрели вопросы модернизации вертолетов, усиления связи и увеличения производства боевых частей для БпЛА. Параллельно продолжается реализация проектов антидроновой защиты важных административных центров в регионах

Сырский отметил, что главная задача – максимально защитить украинские города, инфраструктуру и людей от воздушных атак.

"Спасибо всем украинским воинам, которые ежедневно держат небо над Украиной и уничтожают воздушные цели врага", – сказал главнокомандующий.

Как сообщал OBOZ.UA, Минобороны запускает новый уровень "малой" ПВО. Вводится дистанционное управление дронами-перехватчиками на значительных расстояниях.

