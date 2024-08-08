"Положительно повлияют на вероятные переговоры с РФ": у Зеленского впервые прокомментировали события в Курской области. Видео

События в Курской области России потенциально могут повлиять на возможные переговоры между Украиной и РФ. Это даст Кремлю понять, что война идет не по его сценарию.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, выступая в эфире телемарафона вечером 7 августа. Подчеркнем: представитель ОП не подтвердил, что боевые действия на территории Российской Федерации ведут Силы обороны. Эти детали может комментировать только украинское военное руководство.

Подоляк сказал, что сейчас "постепенно увеличивается эффективность инструмента под названием боевые действия".

События на Курщине "будут влиять на то, как россияне осознают эту войну". Это:

– дополнительные потери государства-агрессора;

– повышение цены войны;

– психологическое влияние на социальные слои в РФ.

"Любой компромисс Российская Федерация воспринимает как твою слабость и готовность стать перед ней на колени. Это очевидно. И когда вы идете на переговоры на условиях РФ (они сначала могут заявить ну очень заоблачные требования, потом немного снизить), все равно они будут считать, что они доминируют в рамках переговорного процесса.

Когда они могут сидеть за столом переговоров и можно будет что-то получить, дожать? Только если они понимают, что война идет не по их сценарию", – объяснил советник руководителя ОП.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Институт изучения войны в отчете за 7 августа подтвердил, что украинские войска уже продвинулись на расстояние 10 км вглубь Курской области РФ.

– Аналитики ISW обратили внимание на противоречивую реакцию Москвы. Кремль пытается найти баланс между представлением заметной эскалации со стороны Украины и избеганием преувеличения потенциальных последствий.

– Как прокомментировали события на Курщине в США и ЕС, читайте в материале по ссылке.

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