Польша и Германия договорились увеличить военную помощь Украине: о чем идет речь

Германия и Польша договорились сотрудничать в сфере усиления военной помощи Украине. По результатам межправительственных консультаций в Варшаве был принят "Польско-немецкий план действий".

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В частности, обе страны примут участие в создании объединенного центра НАТО-Украина по анализу, обучению и образованию в Быдгоще. Также ФРГ и Польша будут сотрудничать в международных коалициях по поддержке Украины, передает Укринформ.

"Мы будем искать возможности для сотрудничества в каждом обоснованном случае и в каждой сфере предлагаемой поддержки, включая поставки вооружения, обучение и обслуживание", – цитирует издание указанный документ.

В нем отмечается, что НАТО также будет поддерживать Украину в осуществлении необходимых реформ на пути к будущему членству в Альянсе.

Отдельно стороны договорились о сотрудничестве на правительственном уровне по оказанию военной поддержки Украине по техническому обслуживанию и ремонту танков Leopard 2, переданных Украине.

"Польша и Германия также будут стремиться к оптимизации ремонта и технического обслуживания танков Leopard 2 в контексте потребностей Украины, возникших в результате бесправной захватнической войны России", – отмечается в документе.

Также Польша и ФРГ выступают за строгое соблюдение санкций против России "и совместную подготовку предложений по новым ограничительным мерам, пока РФ не прекратит агрессию против Украины".

Кроме того, обе страны "решительно настроены" по использованию доходов из активов РФ за рубежом для дальнейшей поддержки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, союзники по НАТО согласились профинансировать военную помощь Украине в размере 40 миллиардов евро в 2025 году. Лидеры государств-членов НАТО подпишут соответствующий документ на саммите, который состоится на следующей неделе в Вашингтоне.

Напомним также, что глава МО Украины Умеров в Вашингтоне встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. В ходе встречи американский министр анонсировал новый крупный пакет помощи США более чем на 2,3 млрд долларов.

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