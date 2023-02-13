newspaper
img

Польша планирует передать Украине еще 60 танков советского образца и 14 танков Leopard, – премьер Моравецкий

Надежда Данищук
War
1 минута
1,9 т.
Польша планирует передать Украине еще 60 танков советского образца и 14 танков Leopard, – премьер Моравецкий

Польша планирует передать Украине еще 60 модернизированных танков, кроме тех 250 советского образца, которые уже передала ВСУ. Также Варшава передаст Киеву 14 Leopard.

Видео дня

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции 13 февраля со своим шведским коллегой. Он отметил, что Украина получит от Польши еще 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy.

"Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и 14 Leopard", – сказал Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что его страна и дальше будет активно поддерживать Украину.

Также 13 февраля президент Анджей Дуда и министр обороны Польши Мариуш Блащак встретились с польскими инструкторами и украинскими военными, обучающимися управлять танками Leopard 2 немецкого производства.

Дуда и Блащак наблюдали за обучением на Leopard 2 на военной базе и испытательном полигоне в Свентошуве, где дислоцируется польская 10-я бронетанковая бригада.

"Мы осуществляем союзническую деятельность не только передавая украинцам вооружения, оказывая гуманитарную помощь, но и обучая украинских солдат, чтобы они могли лучше защищать свою Родину на западном оборудовании", – заявил президент Дуда.

Польша планирует передать Украине еще 60 танков советского образца и 14 танков Leopard, – премьер Моравецкий

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Дуда в обращении к международным партнерам отметил, что если в ближайшие недели Украина не получит от Запада военную технику, Путин может выиграть войну. И тогда неизвестно, где и когда он остановится.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина получит 120-140 современных западных танков Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams в первой волне поставок.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус говорил, что первый батальон Leopard 2 от западных партнеров может быть доставлен в марте или апреле этого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!