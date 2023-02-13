Польша планирует передать Украине еще 60 танков советского образца и 14 танков Leopard, – премьер Моравецкий

Польша планирует передать Украине еще 60 модернизированных танков, кроме тех 250 советского образца, которые уже передала ВСУ. Также Варшава передаст Киеву 14 Leopard.

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Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции 13 февраля со своим шведским коллегой. Он отметил, что Украина получит от Польши еще 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy.

"Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и 14 Leopard", – сказал Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что его страна и дальше будет активно поддерживать Украину.

Также 13 февраля президент Анджей Дуда и министр обороны Польши Мариуш Блащак встретились с польскими инструкторами и украинскими военными, обучающимися управлять танками Leopard 2 немецкого производства.

Дуда и Блащак наблюдали за обучением на Leopard 2 на военной базе и испытательном полигоне в Свентошуве, где дислоцируется польская 10-я бронетанковая бригада.

"Мы осуществляем союзническую деятельность не только передавая украинцам вооружения, оказывая гуманитарную помощь, но и обучая украинских солдат, чтобы они могли лучше защищать свою Родину на западном оборудовании", – заявил президент Дуда.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Дуда в обращении к международным партнерам отметил, что если в ближайшие недели Украина не получит от Запада военную технику, Путин может выиграть войну. И тогда неизвестно, где и когда он остановится.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина получит 120-140 современных западных танков Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams в первой волне поставок.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус говорил, что первый батальон Leopard 2 от западных партнеров может быть доставлен в марте или апреле этого года.

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