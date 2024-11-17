Польша поднимала в небо боевую авиацию из-за массированного ракетного удара РФ по Украине

Во время массированного ракетного удара по Украине польская армия поднимала в воздух авиацию. Истребители несли дежурство в юго-восточной части страны.

Видео дня

Также в воздушной пространстве Польши была активизирована союзная авиация. Об этом в соцсети Х сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Польские военные констатировали, что российские террористы наносят массированный удар с применением крылатых, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов на объекты, расположенные, в том числе, на западе Украины. В связи с эти в воздушном пространстве Польши начала действовать авиация.

В соответствии с установленным порядком польские войска задействовали все имеющиеся в распоряжении силы и средства, в том числе дежурные пары истребителей. Также в боевую готовность привели наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

"Предпринятые шаги направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожаемыми территориями. Оперативное командование Вооруженных Сил контролирует текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", – заявило польское командование.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на массированный ракетный удар России. Он заявил, что диктатор Владимир Путин показал настоящий ответ всем, кто пытается наладить с ним диалог. Также глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Украине нужен настоящий мир, а не просто умиротворение агрессора.

Ранее президент Польши Анджей Дуда высказался о возможности передачи Украине истребителей МиГ-29. По его словам, Польша будет готова к передаче боевой авиации украинским войскам лишь при одном принципиальном условии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. Враг направил на украинские города и села около 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили более 140 средств воздушного нападения врага, захватчики целились прежде всего по энергетике, есть погибшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!