'Есть принципиальное условие': Дуда обсудил с генсеком НАТО возможную передачу МиГов Украине

Президент Польши Анджей Дуда высказался о возможности передачи Украине истребителей МиГ-29. По его словам, Польша будет готова к передаче боевой авиации украинским войскам лишь при одном принципиальном условии.

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Речь идет о решении стран НАТО перебросить истребители с Запада на базы в Польше. Об этом Дуда заявил после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, пишет Polsat News.

Глава государства напомнил, что часть истребителей МиГ-29 польская армия уже передала Украине. При этом в стране остается еще одна эскадрилья истребителей советской эпохи.

Дуда отметил, что на сегодняшний день польские войска используют МиГ-29 для патрулирования воздушного пространства страны.

"Мы говорили о вопросе наших МиГ-29, которые у нас есть. Одна эскадрилья МиГов у нас еще есть, решение на этот счет есть. В настоящее время мы используем самолеты МиГ-29 в рамках наших миссий. Если мы передадим их Украине, есть одно фундаментальное условие, а именно, что наше небо должно быть защищено", – сказал президент Польши.

Также Дуда напомнил, что Польша оказывает помощь Украине каждый день, поскольку страна является транзитной страной. По его словам, если бы Не польская инфраструктура, Украина оказалась бы в крайне тяжелом положении.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил против передачи Украине польских истребителей МиГ-29. Он заявил, что не даст свое согласие на это, поскольку эти самолеты патрулируют польское небо.

Как сообщал OBOZ.UA:

В мае 2023 года в Польше заявили о передаче Украине десяти истребителей МиГ-29, всего с начала полномасштабного нападения было поставлено 14 таких самолетов. Еще 13 МиГ-29 Украина получила от Словакии.

В июле 2024 года премьер Польши Дональд Туск заявил, что Варшава может рассмотреть предоставление Украине МиГив, однако пока они патрулируют воздушное пространство НАТО. Передача состоится при условии получения Польшей американских F-35.

В августе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что МиГ-29 сможет поставить Киеву только после получения новых боевых самолетов на замену. Он призвал украинцев понять, что главный приоритет для Варшавы – поддержка собственной обороноспособности.

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