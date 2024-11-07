'Они патрулируют польское небо': министр обороны Польши выступил против передачи Украине истребителей МиГ-29

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил против передачи Украине польских истребителей МиГ-29. Он заявил, что не даст свое согласие на это, поскольку эти самолеты патрулируют польское небо.

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Об этом он сказал в интервью Radio ZET. По словам Косиняк-Камиша, Польша оказывает больше гуманитарной и военной помощи Украине.

"Мне жаль, что об этом часто забывают", - добавил глава Минобороны Польши.

Он подчеркнул, что его страна предоставила Украине столько военной техники, сколько могла, но единственным ограничением является собственная безопасность.

"Например, МИГ-29 – они патрулируют польское небо, они служат польским пилотам. Я не могу сказать, что я согласен на передачу самолетов. Я на это не согласен", – подчеркнул Владислав Косиняк-Камиш.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша не передала Украине МиГ-29, хотя Киев достиг договоренностей с НАТО.

Он рассказал, что Польша сначала отказывала Украине в передаче истребителей МиГ-29, объясняя это тем, что ей не хватает своей авиации. Тогда Киев договорился с НАТО о выделении Польше воздушной миссии, которая защищала бы польские территории. Но соседняя страна нашла другую причину не передавать эти самолеты.

"Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да", – констатировал Зеленский.

Президент также добавил, что Польша не сбивает идущие в ее направлении российские ракеты и "шахеды".

Как сообщал OBOZ.UA:

В мае 2023 года в Польше заявили о передаче Украине десяти истребителей МиГ-29, всего с начала полномасштабного нападения было поставлено 14 таких самолетов. Еще 13 МиГ-29 Украина получила от Словакии.

В июле 2024 года премьер Польши Дональд Туск заявил, что Варшава может рассмотреть предоставление Украине МиГив, однако пока они патрулируют воздушное пространство НАТО. Передача состоится при условии получения Польшей американских F-35.

В августе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что МиГ-29 сможет поставить Киеву только после получения новых боевых самолетов на замену. Он призвал украинцев понять, что главный приоритет для Варшавы – поддержка собственной обороноспособности.

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