Словакия завершила передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине

В Словакии заявили, что уже завершили передачу многоцелевых истребителей четвёртого поколения МиГ-29 Украине. Вооруженные силы нашей страны получат от Словакии в общей сложности 13 самолетов.

Видео дня

Первые 4 самолета были переданы Воздушным силам ВСУ в марте, остальные 9 истребителей Словакия передала недавно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Словакии.

По словам главы оборонного ведомства Ярослава Надя, передача истребителей Украине была осуществлена ​​по суше с учетом максимально возможной безопасности. Он отметил, что передача истребителей осуществлялась в рамках сложной логистической операции.

В то же время министр обороны напомнил, что самолеты МиГ-29 представляют собой значительную поддержку Украины в ее защите от российской военной агрессии и в защите человеческих жизней.

"Эта передача была осуществлена ​​по суше с учетом максимально возможной безопасности. Огромное спасибо всем задействованным компонентам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция", – сказал министр обороны.

Что известно об истребителях МиГ-29

МиГ-29 – это многоцелевой советский истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах в конструкторском бюро имени Микояна в Москве. Он был основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 1980-х годов.

Сейчас МиГ-29 также состоит на вооружении многих государств, в том числе и Украины. Фактически он является одним из самых известных и широко используемых боевых самолетов в мире.

Основная задача этого истребителя – обеспечение воздушного превосходства над противником и защита неба. МиГ-29 способен выполнять, в частности, наведение ударов по наземным целям, защиту воздушных сил от атак и разведку.

Истребитель вооружен авиационной пушкой калибром 30 мм и боезапасом 150 снарядов. Также на МиГ-29 можно подвесить до шести ракет класса воздух-воздух и бомб. Самолет может сбрасывать бомбы калибра 250 и 500 кг. Также в состав вооружения входят мины и осколковые авиабомбы. По данным Defence Express, стоимость одного МиГ-29 составляет более 20 млн долларов.

МиГ-29 и Су-27 в настоящее время – основные на вооружении истребительной авиации ВСУ. Потенциал "МиГа" позволяет использовать его в целях ПВО и воздушного боя, а также для нанесения ударов по наземным (надводным) целям.

Ранее в Словакии одобрили передачу Украине истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб". 17 марта правительство приняло решение о безвозмездной передаче техники в соответствии с Конституцией Словацкой Республики.

Напомним, Словакия стала первой страной – членом НАТО, которая предоставит Вооруженным силам Украине боевые самолеты. Сначала предполагалось, что их будет десять.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– У самолетов МиГ-29, которые раньше были на вооружении в словацкой армии, а сейчас передаются Украине, обнаружили проблемы с неисправностью двигателей. Российские техники, которые до прошлого года присутствовали на авиабазе "Сляч" в Словакии, могли специально нанести вред истребителям.

– Правительство Германии официально подтвердило, что одобрило реэкспортную заявку Польши на передачу самолетов МиГ-29. Ожидается, что Украина получит пять многоцелевых истребителей четвертого поколения.

– Президент Польши Анджей Дуда сказал, что его государство будет постепенно передавать украинской армии свои самолеты МиГ-29. Это будет происходить по мере того, как на вооружении Варшавы появятся истребители FA-50, а впоследствии и F-35.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!