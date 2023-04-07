Российские специалисты в Словакии могли умышленно повредить МиГ-29, которые теперь решили передать Украине

У самолетов МиГ-29, которые раньше были на вооружении в словацкой армии, а сейчас передаются Украине, обнаружили проблемы с неисправностью двигателей. Российские техники, которые до прошлого года присутствовали на авиабазе "Сляч" в Словакии, могли специально нанести вред истребителям.

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Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает Euractiv.

МиГ-29 является многоцелевыми истребителями советского производства. Они были переданы словацкой армии после раскола Чехословакии в 1993 году и не использовались словацкой армией с августа 2022 года.

"Они могли летать, но это не значит, что они были способны к бою. Украинцы приехали в Словакию за неделю до отлета, привезли запчасти и осмотрели самолеты", – объяснил Надь после того, как оппозиция раскритиковала правительство за отказ от ценных самолетов.

Ярослав Надь предположил, что поломки могут быть преднамеренно вызваны российскими техниками, присутствовавшими на авиабазе "Сляч" в Словакии до прошлого года.

"Даже полиция расследовала это по нашим подозрениям. В двигателях самолета были детали, к которым имели доступ словацкие техники, а также были детали, к которым имели доступ только российские техники. Дефекты появились лишь в тех частях, к которым имели доступ россияне" , – сказал Надь.

Несмотря на то, что в ходе расследования вина российские техники не были доказаны, в Минобороны Словакии заявили, что "почувствовали потерю доверия к российским техникам в Сляче". Ведь неисправности и дальше продолжают появляться там, где имели доступ только российские эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Словакии одобрили передачу Украине истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб". 17 марта правительство приняло решение о безвозмездной передаче техники в соответствии с Конституцией Словацкой Республики.