Польский F-16 едва не сбил украинский МиГ-29, преследовавший российскую ракету: все подробности

Польский F-16 во время отражения российской атаки едва не открыл огонь по украинскому МиГ-29, который преследовал российскую ракету. Польские военные не заметили украинский истребитель, что создало опасную ситуацию на фоне российского обстрела недалеко от польской границы.

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Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita. Ситуацию также прокомментировал генерал-майор в отставке Богуслав Пацек в интервью Interia.

Россия нанесла серию ударов по западным регионам Украины. Особое внимание польских военных привлекла близость атак к границе. Так, один из российских беспилотников оказался примерно в километре от польской территории, еще один — ориентировочно в пяти километрах.

Из-за воздушной угрозы польские силы привели авиацию в повышенную готовность и подняли в небо истребители. Для жителей Подкарпатского и Люблинского воеводств также было объявлено предупреждение через систему RCB.

На этом фоне польский F-16 мог воспринять украинский МиГ-29 как потенциальную угрозу. Украинский истребитель преследовал российскую ракету, однако польские военные его не видели.

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Об опасности ситуации свидетельствует оценка польского военного руководства. Генерал Новак заявил: "Мы могли открыть огонь по украинскому МиГу. Мы его не видели".

Речь идет о ситуации, когда польские истребители действовали в условиях повышенной угрозы из-за российского обстрела, а в воздухе находился украинский самолет.

В то же время после завершения операции польское командование сообщило, что иностранные военные объекты не нарушали воздушное пространство Польши.

Генерал Богуслав Пацек считает, что близость российских атак к польской границе должна стать сигналом для Варшавы.

"Способ проведения этих атак однозначно свидетельствует о том, что они, с одной стороны, осуществляются на территории Украины и направлены против её граждан, но были намеренно спланированы так, чтобы стать сигналом также для польского общества и властей Польши", — заявил военный.

По словам Пацека, нельзя исключать, что следующая российская атака произойдет еще ближе к Польше.

"Это сигнал, который заставляет опасаться, что следующее действие может иметь более далекоидущие последствия", — сказал генерал.

Потенциальный инцидент может произойти непосредственно у польской границы, на самой границе или даже на польской территории.

Пацек положительно оценил действия польской армии и подчеркнул необходимость одновременно готовиться к возможным угрозам и сохранять возможность быстрого реагирования.

"Необходимо принять превентивные и профилактические меры, но также и такие, которые дают максимальную возможность реагировать в приграничной зоне", — отметил он.

При этом генерал подчеркнул, что обнаружение воздушной цели само по себе не означает ее автоматического уничтожения.

"Это широкий спектр реагирования — не каждая цель, появляющаяся в воздухе, должна быть сбита. Мы не находимся в состоянии войны. Помимо решительного ответа, мы должны сохранять также здравый смысл", — сказал Пацек.

Реакция может варьироваться от требования немедленно покинуть территорию до сбивания объекта – в зависимости от характера и масштаба угрозы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после последних российских атак созвал экстренное совещание в правительственном Центре безопасности и объявил об ужесточении процедур.

"С сегодняшнего дня мы будем работать в очень усиленном режиме, потому что знаем, что ближайшие недели и месяцы станут периодом значительного усиления активности со стороны России", — заявил глава польского правительства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у побережья Польши военные обнаружили и подняли из Балтийского моря беспилотник, который, по предварительному осмотру, может быть российским военным дроном. Беспилотник нашли в районе пляжа в поселке Русиново недалеко от Ярославца.

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