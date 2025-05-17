Получила страшные ожоги: в больнице умерла женщина, пострадавшая в результате российской атаки в Одесской области

В субботу, 17 мая, в больнице умерла женщина, пострадавшая в результате вражеской атаки по Одесской области, которая произошла 16 мая. У нее были ожоги почти 80% поверхности тела.

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Об этом сообщают начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер и "Суспильне". У пострадавшей был тяжелый ожоговый шок.

"К сожалению, женщина, пострадавшая вчера ночью в результате российской атаки, умерла в больнице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", – написал Кипер.

По словам директора департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Оксаны Рокунец-Сорочан, медики боролись за жизнь пострадавшей и оказывали всю необходимую помощь, однако травмы были несовместимы с жизнью.

"Голова, туловище, обе нижние конечности и верхние конечности, крайне тяжелый ожоговый шок. Она находилась в палате интенсивной терапии, в сопровождении реаниматологов, врачей. Проводили все необходимые первоочередные меры лечения ожоговой болезни, боролись с шоком, оказывали медицинскую помощь", – рассказала она.

Напомним, в ночь на 16 мая российские войска атаковали ударными беспилотниками Одесщину. Под ударом оказались два района области, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома, вспыхнули пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 16 мая, россияне также атаковали дронами Киев: в столице работали силы ПВО, зафиксированы разрушения в результате падения обломков в Святошинском районе. Также там вспыхнул пожар.

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