Кроме Украины, армия РФ отныне "обнуляется" и на собственной территории: анализ потерь оккупантов за сентябрь

В сентябре 2024 года потери российских оккупационных войск показали стабильно высокий показатель с рекордом в категории, которая уже не первый месяц подряд демонстрирует прогрессию. При этом четко прослеживается и непростая ситуация у РОВ с обеспечением техникой.

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Детальный анализ потерь оккупантов – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Потери личного состава

В сентябре потери российских оккупационных войск сохранили среднестатистический показатель на протяжении последних пяти месяцев и составили 38 130 человек. Это второй показатель с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Потери личного состава остаются в 2024 году одними из самых высоких за весь период войны по той причине, что пехота является основным наступательным потенциалом РОВ, в то время как техники для этих целей все меньше и меньше.

Очевидно, что по мере уменьшения механизированной компоненты будут в дальнейшем расти и потери среди личного состава. Но пока мобилизационные процессы в России позволяют их каждый месяц компенсировать в ноль, критического влияния на интенсивность наступления оккупационных войск они иметь не будут. То есть задачей Сил обороны Украины в ближайшей перспективе станет адаптация к условиям, требующим кардинального повышения потерь противника.

Потери танков

В сентябре российские оккупанты потеряли 291 танк, что мало чем отличается от показателей лета и представляет собой один из самых низких результатов за весь период полномасштабного вторжения в Украину. Только во второй половине сентября, после значительной интенсификации наступления на Угледар, потери увеличились в среднемесячной пропорции.

Они связаны с осознанием российским командованием критичного потенциала запасов танков и неизбежности дефицита ОБТ в войсках, и, как следствие, вынужденной их экономией. Но когда речь заходит о масштабных наступлениях на Угледар, Курахово, Покровск и так далее – без танков не обойтись.

Потери боевых бронированных машин

В связи с активизацией наступления на ряде направлений, РОВ в сентябре потеряли 787 ББМ, что является очень высоким показателем – особенно на фоне летних месяцев.

Следует отметить по количеству потерь Покровско-Кураховское направление и район Угледара.

Очевидно, что, как и с танками, командование РОВ не смогло долго находиться в режиме экономии и вынуждено было выкатить сохраненную технику для достижения поставленных целей.

Потери ствольной артиллерии

В сентябре потери ствольной артиллерии у армии страны-агрессора составили 1 219 единиц.

Это далеко не рекорд, но больше, чем в мае, а также хорошее подтверждение того, что контрбатарейная борьба у Сил обороны Украины проводится намного успешнее, чем у РОВ.

Несмотря на высокие показатели потерь ствольных артсистем у российских оккупантов, дефицит в этой категории наступит нескоро, ожидаемо – во второй половине 2025 года.

Потери РСЗО

В сентябре потери реактивных систем залпового огня у российских оккупационных войск сохранили традиционно низкий, если сравнивать со ствольной артиллерией, среднестатистический показатель последних месяцев – 28 единиц.

Как я неоднократно отмечал, такие низкие показатели потерь РСЗО у оккупантов обусловлены дефицитом этих систем и жесткой экономией со стороны командования.

На сегодняшний день РСЗО – это одна из категорий, которую оккупационные войска не могут ежемесячно компенсировать в ноль или плюс, а потому постепенно уходят в минус.

Потери ПВО

Еще одной категорией, которую РОВ теряют в минус без возможности компенсировать в ноль или в плюс, являются системы противовоздушной обороны. В сентябре их было уничтожено 23.

На первый взгляд показатель не впечатляющий, но даже его военно-промышленный комплекс России сейчас не в состоянии компенсировать ни новой продукцией, ни восстановленной.

Потери автотранспорта

В сентябре РОВ традиционно показали очень высокие цифры по потерям автомобильного транспорта – 1 740.

Причины все те же: дефицит в войсках танков, ББМ и банально – бронеавтомобилей. Именно поэтому большое количество неспециализированного гражданского автотранспорта применяется не по назначению – очень часто в ходе штурмовых действий РОВ.

Потери спецтехники

В сентябре российские оккупанты потеряли 323 единицы специальной техники, что является абсолютным рекордом.

Он связан с тем, что РОВ не только нарастили инженерные работы вблизи линии боестолкновения и стараются максимально эвакуировать поврежденную технику с поля боя, но и с попытками на протяжении всего сентября наладить логистику через речку Сейм в Глушковском районе Курской области. Все это суммарно и привело к единственному, но не менее важному рекорду по потерям российских оккупационных войск.

Выводы

Сентябрь мало чем отличался от предыдущих месяцев по интенсивности ликвидации как живой силы, так и техники врага. Да, рекордов не так много, но применяемые в настоящее время методы противодействия оккупантам дают свои плоды – потери врага не уменьшаются.

Уверен, что важной задачей для Сил обороны Украины на следующие месяцы будет формирование новой концепции повышения уровня потерь РОВ, особенно в живой силе, поскольку именно личным составом командование оккупантов будет затыкать нехватку техники, дефицит которой нарастает с каждым месяцем.

Демилитаризация и денацификация российской армии проходят строго по плану.