Помог 'ляп' Соловьева: журналисты нашли базу засекреченного российского БПЛА-подразделения 'Рубикон'. Фото

Центр "Рубикон", который называют "самым успешным проектом" Минобороны РФ в сфере боевого применения беспилотников, оказался далеко не таким "секретным", как его пытаются показать пропагандисты. Интересно, что выявить местонахождение центра врага помог "ляп" российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Журналисты Радио Свобода выяснили, кто руководит этой структурой, где она базируется и почему "Рубикон" стал главным инструментом дроновой войны Кремля.

Что такое "Рубикон"

О российском центре впервые стало известно в октябре 2024 года после визита министра обороны РФ Андрея Белоусова. По официальной версии, "Рубикон" создали в августе 2024-го, и уже через два месяца он якобы уничтожил более 400 единиц украинской техники. На самом деле, говорят журналисты, структура начала действовать еще раньше – с июля 2024 года.

Сначала это была небольшая группа из нескольких человек, которая училась управлять дронами-камикадзе. Со временем, "Рубикон" превратился в масштабный центр, отвечающий за централизованные закупки беспилотников, разработку новых систем, внедрение тактик и обучение операторов.

Каким образом "спалился" центр

Хотя во всех официальных видео Минобороны РФ детали локации тщательно скрывались, "секретность" "спалил" сам российский пропагандист Владимир Соловьев.

В сети появились три официальных видео о "Рубиконе": 11 октября 2024 года их опубликовало Минобороны РФ, 2 февраля 2025-го сюжет вышел в программе пропагандиста Владимира Соловьева, а 1 августа 2025 года собственный ролик показал телеграм-канал "Рубикона". Все материалы содержали кадры из учебного центра, но большинство деталей тщательно размывали или пикселизировали, чтобы скрыть местоположение.

Впрочем, именно сюжет Соловьева стал роковым для "секретности". Монтажеры пропагандиста "забыли" заблюрить табличку над входом в туалет с характерным дизайном и расположенным над ней световым табло. На табло, как видно на многих открытых видео из парка "Патриот", поочередно высвечиваются надписи "туалет" и "toilet".

Эти мелкие детали позволили точно установить место съемки – зала конгрессно-выставочного центра "Патриот" в подмосковье.

Кто руководит "Рубиконом"

Начальником центра является 37-летний российский полковник Сергей Будников, уроженец Белгорода. Ранее он служил в морской пехоте и артиллерии, а после 2022 года перевез семью ближе к границе с Украиной. Из открытых источников известно, что в 2023 году Будников неоднократно ездил через российско-украинскую границу на участках, которые контролировала РФ.

Чем опасен "Рубикон"

По словам американского военного эксперта Роба Ли, центр "Рубикон" имеет около семи отрядов по 130-150 человек и получает большие ресурсы от Минобороны РФ. Его операторы не только проводят атаки, но и создают школы для обучения дроновых подразделений на оккупированных территориях.

С 2025 года "Рубикон" начал активно работать не только по наземным целям, но и по украинским беспилотникам, превратившись в фактически "фронтовую ПВО". Кроме FPV-дронов, "Ланцетов" и "Орланов", центр получил и морские безэкипажные катера, которые уже применялись для атак, говорится в расследовании Радио Свобода.

Украинский аналитик Сергей "Флеш" Бескрестнов предупреждает: в случае масштабного удара "Рубикон" может использовать сотни морских дронов против портов и судов Украины, что представляет серьезную угрозу для безопасности и экономики.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины обнаружили пункт управления БПЛА российского подразделения "Рубикон" и большой склад боеприпасов противника на временно оккупированных территориях Донетчины. Поражение этих объектов было успешным.

Кроме того, 21 августа украинские воины уменьшили численность российской оккупационной армии на 790 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе с начала полномасштабной войны тогда составили 1 млн 74 тыс. 320 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!