'Помогать РФ будем всегда': Лукашенко признал, что Россия атаковала Украину с территории Беларуси

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко признал, что РФ атаковала Украину с территории Беларуси. Кроме того, он пообещал помогать российскому диктатору Владимиру Путину.

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Об этом стало известно из белорусских СМИ. По его словам украинцы виноваты в войне (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Минск не вступит в военные действия в Украине, если украинцы не пересекут границу Белоруссии, но помогать России будет всегда", – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, именно украинцы развязали экономическую войну против Белоруссии и провоцировали угрозой запуска ракет через границу. Это якобы и стало причиной полномасштабного вторжения.

При этом, самопровозглашенный белорусский президент заявляет, что "военного конфликта" в Украине могло бы и не быть. Кроме того, его можно закончить и сейчас.

"Россия на 100% собиралась выполнять минские соглашения, Украина – нет", – заявил он, назвав еще одну "причину" начала войны.

На вопрос, планирует ли Беларусь включаться в войну, Лукашенко отрицательно. Он назвал "полной глупостью", что РФ якобы склоняет Минск к участию в так называемом "СВО".

"Минск не вступит в военные действия в Украине, если украинцы не пересекут границу Белоруссии, но помогать России будет всегда", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше ответили на заявление самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко о намерении улучшить взаимоотношения между обеими странами. Там отметили, что для этого есть простой путь.

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