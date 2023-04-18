Помогут в деоккупации территорий: Резников показал французские колесные танки AMX-10RC, которые получили украинские морпехи. Видео

Франция передала Украине боевые бронированные машины AMX-10RC, которые еще называют "колесными танками". Министр обороны Алексей Резников поделился видео с этой военной техникой.

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Соответствующий пост глава оборонного ведомства обнародовал в Twitter 18 апреля. Он сообщил, что ББМ французского производства получили украинские морские пехотинцы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы вместе с нашими воинами покатались на ней и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах", – пошутил министр.

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