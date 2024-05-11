Наступление продлится все лето: военный эксперт сказал, когда Силы обороны смогут остановить продвижение врага

Когда большая партия военной помощи от США поступит на фронт, украинские Силы обороны смогут остановить продвижение российской оккупационной армии. Но освободить Очеретино будет непросто.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан. "Вернуть Очеретино сейчас уже сложно. Почему? Потому что этот прорыв россияне уже расширили", – отметил он.

"Это возможно, но сложно", – добавил полковник.

По его оценкам, "наступательные действия, которые сегодня проводят россияне – это остатки наступления, которое было у них зимой". И это наступление захлебнулось.

Однако Свитан убежден, что в течение летних месяцев противник будет пытаться атаковать в двух направлениях – Авдеевском и Бахмутском. "Там наступление будет продолжаться все лето, они будут стараться постоянно давить", – предупредил он.

"Когда зайдет достаточное количество помощи, особенно американской, можно будет говорить о том, что наши войска смогут остановить продвижение. Но наступать противник будет однозначно, то есть будет вести боевые действия. Они не выключают механизм обстрела. Они будут пытаться и разбиваться о наши редуты, о наши позиции" . А мы будем удерживать их за счет артиллерии на дальних подступах", – резюмировал эксперт.

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Как писал OBOZ.UA, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Силы обороны Украины будут готовить контрнаступление в 2025 году. По его оценкам, в то время Украина будет "держать оборону" благодаря военной помощи от США.