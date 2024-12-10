'Поможем начать новую жизнь': южнокорейский военный, воюющий за ВСУ, призвал солдат КНДР в России сдаваться в плен. Видео

Южнокорейский доброволец, воюющий в рядах ВСУ, записал видеообращение к военным КНДР, которых отправили воевать на стороне России. Он призвал их воспользоваться уникальной возможностью сбежать от диктаторского режима, сдавшись в плен украинским силам.

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Военный подчеркнул, что Украина гарантирует всем пленным гуманное обращение и условия, которых северокорейские солдаты точно не встретят у себя на Родине. Видео опубликовал Telegram-канал проекта "Хочу жить".

На кадрах свободный человек призывает отправленных на чужую войну братьев по крови воспользоваться шансом всей жизни – стать свободными.

"Брат мой, мы с тобой одних корней, одной крови, из одной земли. Единственное, что нас разделяет – это граница, которую ты не выбирал. Я знаю, что ты терпишь, держишься, потому что вас так воспитали. Но каждый день задаешь себе вопрос: для чего? За кого? Ты заслуживаешь жизни без постоянного страха и боли. Здесь, на юге, у нас есть возможность заботиться о наших семьях, видеть их счастливыми и защищенными, не бояться завтрашнего дня", – сказал южнокорейский доброволец.

Он отметил, что для этого солдатам КНДР, прикомандированным к российским войскам, нужно всего лишь сдаться в плен украинским военным.

"Мы не просто примем тебя, но и поможем начать новую жизнь. Здесь тебя ждут поддержка, работа, возможность жить достойно. Даже деньги, чтобы ты мог начать свой путь с чистого листа", – говорит корец, служащий в ВСУ.

В проекте "Хочу жить" добавили, что вдали от "Большого Брата", который следит за всеми жителями Северной Кореи, грех не воспользоваться такой уникальной возможностью.

"Сдавайся, брат! Сохрани свою жизнь для себя, для своей семьи. Начни жить для тех, кто действительно важен, и сделай первый шаг к свободе, к спокойствию и жизни, где тебя и твоих близких ждет достойное будущее", – заключил военный на видео.

Как сообщал OBOZ.UA, солдаты из КНДР продолжают находиться на территории Курской области России. По данным Пентагона, эти войска пока не принимали непосредственного участия в боевых действиях против Украины.

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