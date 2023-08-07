'Понимаем ближайшие планы врага': Зеленский собрал селектор и заслушал доклады Залужного и Малюка

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте. В свою очередь глава СБУ Василий Малюк отчитался о борьбе с предателями в Украине.

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Также Главное управление разведки и Служба внешней разведки доложили о ближайших планах агрессора. Об этом Зеленский сообщил у себя в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Президент отметил, что главнокомандующий ВСУ рассказал о напряженных оборонительных и наступательных операциях. В свою очередь Министерство обороны отчиталось о поступлении техники и боеприпасов, а также о календаре поставок на ближайшую и среднюю перспективу.

Кроме того, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины проинформировало об отечественном производстве вооружения и процессе по ликвидации бюрократических барьеров.

"Разведки, ГУР и СВР, довели до сведения данные, полученные из России. Понимаем ближайшие планы врага. Глава СБУ Малюк отчитался о борьбе с предателями в Украине", – сообщил президент.

По словам Зеленского, глава МВД Игорь Клименко и замглавы Офиса президента Алексей Кулеба рассказали о российских обстрелах гражданских объектов и о действиях Украины по ликвидации последствий и помощи людям. Кроме того, президент заявил, что сейчас готовятся к выполнению некоторые решения Ставки по продлению "зернового коридора".

Напомним, Зеленский призвал украинцев, которые забыли о том, что в Украине уже 17 месяцев идет полномасштабная война, "вернуться в реальность". Он отметил, что нашей стране сейчас нужна сила и максимальная сосредоточенность на том, чтобы победить страну-агрессор Россию.

Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина снова начнет экспортировать зерно. По его словам, процесс будет возобновлен, несмотря на позицию государства-террориста России.

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