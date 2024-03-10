"Понимают опасность": Плетенчук рассказал, сколько российских кораблей находятся на ремонте в Крыму

За время полномасштабной агрессии России против Украины Силы обороны уничтожили или повредили часть кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время на заводах временно оккупированного Крыма продолжаются ремонты 15 российских кораблей.

При этом оккупанты осознают, что для их судов на полуострове нет безопасных мест, однако не имеют иного выбора. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По словам представителя ВМС ВСУ, в настоящее время идет ремонт полутора десятков военных кораблей российского флота.

"15 единиц находятся в ремонте. И так они вынуждены ремонтировать их в Крыму на соответствующих заводах. Конечно, они понимают опасность, однако не имеют особого выбора", – подчеркнул Плетенчук.

Напомним, ранее издание Newsweek опубликовало материал, посвященный тому, что бегство российского флота из Крыма ломает планы Путина. Авторы статьи констатируют значительные потери Черноморского флота РФ за два года полномасштабной агрессии России против Украины. И чтобы сохранить его остатки, россияне вынуждены перемещать свои корабли в восточную часть Черного моря.

Это ставит под вопрос контроль РФ над временно оккупированным полуостровом, а также ломает планы Кремля использовать Черноморский флот для атак на юг Украины.