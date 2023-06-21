Бойцы территориальной обороны под Бахмутом приловчились брать оккупантов в плен не только с помощью оружия и личной отваги, но и с применением военной хитрости. На днях они задержали захватчика, который отвел наших защитников к еще двум своим подельникам – операция была проведена без единого выстрела.

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Оригинальный подход командир 225 батальона 127 бригады Олег с позывным "Сирко" решил снять на камеру. Ролик опубликовало издание Суспильне (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Бойцы ТрО закрепили на спине солдата противника обычную палку, заверив, что это датчик слежения за действиями оккупанта в радиусе 1000 метров.

"Если дернешься где-то, мы нажмем кнопку и детонатор сработает. И не облокачивайся на спину, а то может взорваться. Делай, что мы тебе говорим и мы тебя обменяем, вернешься домой", – напутствовали наши военные оккупанта, который от страха боялся не то что сопротивляться, а даже закурить.

В результате захватчик повел их в блиндаж к своим товарищам-оккупантам. Украинская ТрО застали их врасплох, так что те даже не стали оказывать противодействия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в плен к украинским защитникам попал наемник российской ЧВК "Ветераны". Мужчина грузинской национальности по имени Нодар Бахтуридзе рассказал, что изначально хотел сдаться в плен, однако оккупанты угрожали заградительными отрядами, которые расстреливают при попытке сбежать с поля боя.