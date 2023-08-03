Попал под обстрел вражеского дрона: в Луганской области погиб разведчик из Канева Руслан Анисимов. Фото

На войне погиб еще один украинский воин, защищавший наше государство от российского агрессора. Свою жизнь в боях с русскими оккупантами отдал разведчик из Канева Руслан Анисимов.

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Герой попал под обстрел вражеского дрона в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Каневского городского совета.

"К сожалению, война продолжает забирать тех, кто еще мог так много успеть и реализовать. Тех, кто мог воплотить мечты, продолжать вклад в будущее родной страны. Больно, что сегодня лучшие из лучших отдают жизнь ради нашего будущего…" – говорится в сообщении.

Руслан Анисимов родом из Канев. Ему было всего 27 лет. На фронте защитник был разведчиком-оператором механизированного батальона одной из воинских частей.

"К сожалению, во время выполнения боевого задания на Луганском направлении, в результате обстрела вражеским дроном, воин получил несовместимые с жизнью ранения", – уточнили в горсовете.

У защитника остались родные и близкие люди.

Похоронят Героя в пятницу, 4 августа, на центральном кладбище (Аллея Славы). Церемония прощания начнется ориентировочно в 11:00 возле культурного центра "Шевченко Hub".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В боях в Запорожье погиб сержант из Прикарпатья Андрей Задорожный. Он был награжден отличием главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "Золотой крест": Герой вывел 44 собратья из минного поля под Бахмутом.

– На фронте пал воин из Волыни Роман Пилипчук. Защитнику было всего 26 лет.

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