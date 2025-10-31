Попал под удар дрона: на войне погиб Герой с Херсонщины. Фото

Во время боев вблизи села Торское Донецкой области погиб защитник из Херсонской области Сергей Апреленко. Защитнику было 32 года.

О трагедии сообщили в Высокопольской поселковой военной администрации. В громаде выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Сергей Апреленко родился 9 июля 1993 года в селе Новопетровка, на Херсонщине. В армии мужчина служил командиром штурмового специализированного отделения штурмового специализированного взвода штурмовой специальной роты 7-го отдельного батальона "Арей".

Защитник погиб 23 октября 2025 года, выполняя боевое задание возле населенного пункта Торское, Донецкой области. Известно, что воин попал под удар FPV-дрона.

Герои войны в Украине

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из села Почепин Киевской области Алексей Матей. Сердце украинского воина остановилось 29 июня в результате удара вражеского дрона.

На Покровском направлении во время эвакуации раненого собрата погиб защитник из Борисполя Киевской области Артем Руденко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 24 октября.

