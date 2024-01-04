Попала в плен при выходе с 'Азовстали': в сети рассказали об освобожденной во время обмена девушке-морпехе. Фото

Накануне, 3 января 2024 года, из российского плена вернулась последняя девушка-морпех Галина Федишин. Боевая медсестра пережила сложный период обороны Мариуполя, завода Ильича, "Азовстали" и почти два года пребывания в плену у оккупантов.

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Об этом сообщил в своем Facebook командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына). Галина родом из села Сваричев Рожнятовской громады Ивано-Франковской области.

"Дома Галина Федишин, последняя девушка-морпех, которая была в плену! Она прошла трудный путь обороны Мариуполя, завода Ильича, "Азовсталь" и адский плен", – сообщил Волынский.

Девушка училась в Звягельском профессиональном медицинском колледже, который окончила в 2015 году. Вернувшись на Франковщину, она стала на учет в военкомате. Об этом рассказала директор социально-психологической службы Звягельского медицинского колледжа Нина Мороз в комментарии "Суспільному".

"Год она обивала их пороги, потому что ее не хотели брать. Галина – маленькая, худенькая. Но все же она добилась своего, и ее взяли в бригаду", – рассказала женщина.

Нина Мороз также сообщила, что Галина получила ранения и попала в плен в мае 2022 года при выходе с "Азовстали". Тогда же в плен попал ее парень-военный, родом с Донбасса. Во время пребывания в плену у них не было возможности видеться, однако парень как-то смог узнать, что Галина жива. Его из плена освободили чуть раньше.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, в плену Галина Федишин принципиально общалась с оккупантами на украинском языке. Россияне несколько раз имитировали, будто ее везут для обмена, однако каждый раз возвращали ее обратно.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия 3 января провели наибольший обмен военнопленными – домой вернулись 230 украинских защитников. Эксперты считают, что страна-агрессор пошла на такой шаг, преследуя собственные цели, которые затем использует в информационных кампаниях.

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что с начала полномасштабной войны из российского плена удалось вернуть 2828 наших граждан. Этот процесс будет продолжаться и дальше.

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