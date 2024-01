У Кремля особенная цель: в ISW объяснили, почему Россия пошла на обмен пленными с Украиной

Украина и Россия 3 января провели крупнейший обмен военнопленными – домой вернулось 230 украинских защитников. Эксперты считают, что страна-агрессор пошла на такой шаг, преследуя собственные цели, которые потом использует в информационных кампаниях.

Ведь до этого Кремль в течение пяти месяцев просто блокировал любые переговоры на счет освобождения пленных украинских военных. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики отметили, что 3 января стороны провели крупнейший на сегодняшний день и первый официальный с августа 2023 года обмен военнопленными. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что вернулись более 200 украинских солдат и гражданских, включая личный состав ВСУ, Нацгвардии, ВМС и ГПСУ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец позже уточнил, что это был 49-й обмен, в ходе него домой вернулись 230 человек. Они воевали и попали в плен на Змеином острове, а также Мариуполе – то есть часть солдат находились в российском плену полтора года.

Российское министерство обороны в свою очередь заявило, что в Россию вернулось 248 военнослужащих. Там особо поблагодарили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за "их роль в посредничестве в обмене". При этом российские источники разошлись во мнениях относительно точного количества украинцев, возвращенных в ходе обмена: одни утверждали, что их было 173, а другие – "до 230".

Они утверждали, что соотношение российских и украинских военнопленных, давно назрело после "крайне непопулярного" обмена в сентябре 2022 года, когда 215 украинских военных (включая захваченных в плен лидеров полка "Азов", которых Россия изначально обещала заключить в тюрьму как минимум до конца войны) поменяли на 55 российских оккупантов и ползаключенных, в частности личного друга Путина, пророссийского украинского олигарха Виктора Медвечука.

Аналитики же считают примечательным время проявления очевидной готовности России принять участие в крупнейшем обмене военнопленными. Представитель украинского координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко еще 17 ноября 2023 года заявил, что Москва по неустановленным причинам с лета ввела заморозку этого процесса.

В ISW обратили внимание, что за последние недели произошло несколько кричащих инцидентов, когда российские военные использовали украинских военнопленных в явных нарушениях Женевской конвенции, в том числе в качестве живого щита, или казнили без суда и следствия.

"Высокопоставленные российские чиновники часто очень заинтересованы в том, чтобы представить Россию как страну, придерживающуюся гуманитарных и других правовых принципов, и выбор времени для обмена военнопленными может быть частью этой более широкой информационной кампании", – пришли к выводу в ISW.

В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что в ближайшие недели может состояться еще один обмен пленными. Он выразил надежду, что этот процесс в 2024 году "покажет системность".

"Задача стоит – вернуть абсолютно всех", – заявил уполномоченный по правам человека.

По его словам, за последние две недели в переговорах с РФ произошли определенные сдвиги: взаимное посещение военнопленных, обмен теплыми вещами и, наконец, возвращение пленных. Правда, признал Лубинец, страна-агрессор Россия может в любой момент оборвать процесс обмена.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW указали, как Кремль пытается представлять войну против Украины как "оправданное имперское завоевание". В частности, в России никоим образом не заинтересованы в добросовестных переговорах, а и дальше стремятся достичь своих максималистских целей.

