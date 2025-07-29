В небо поднялся столб дыма: в Ростовской области поражена железнодорожная инфраструктура. Фото и видео

В ночь на вторник, 29 июля, дроны атаковали Ростовскую область РФ. Раздавались взрывы, громко было в частности в городе Сальск. Там под ударом был железнодорожный объект.

После попаданий вспыхнул мощный пожар на железнодорожной станции. Кадрами атаки россияне делились в сети.

В администрации Сальского района подтвердили массированную атаку БПЛА, а исполняющий обязанности губернатора Ростовщины Юрий Слюсар заявил об одном погибшем – это мужчина в автомобиле. Подтвердил он и удар по железной дороге.

"В Сальске по улице Социалистической в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла. Возгорание произошло на железнодорожной станции, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники", – написал он.

Отметим, что Сальск является важным железнодорожным узлом для пассажирских и грузовых перевозок. В городе расположена одноименная железнодорожная станция.

По словам и.о. губернатора, в Ростовской области момент атаку БПЛА отражали в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июля дроны атаковали Волгоградскую область РФ. Взрывы раздавались в частности в поселке Октябрьский. Там вспыхнул пожар на электроподстанции, было нарушено электропитание в контактной сети железной дороги.

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