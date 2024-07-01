Попали из стрелкового оружия: пограничники сбили российский БПЛА Zala под Торецком. Фото

Украинские защитники продолжают систематически уничтожать не только личный состав оккупационных войск, но и их технику. В понедельник, 1 июля, пограничники из стрелкового оружия сбили российский БпЛА Zala.

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Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. Там отметили действия бойцов бригады "Помста" под Торецком.

"Из стрелкового оружия пограничники подразделения "Феникс" уничтожили воздушный разведывательный дрон оккупантов Zala, который предназначен для ведения аэроразведки и корректировки вражеской артиллерии", – отметили в ведомстве.

Справка

Тактический БПЛА ZALA может вести аэроразведку с высоты 5 км и передавать видео с расстояния в 30 км от оператора. Продолжительность полета – 4 часа. Особенность этого БПЛА в том, что он может работать ночью, потому что имеет тепловизор.

Дрон можно запускать из рук с помощью эластичной катапульты. Он совершает посадку благодаря парашюту. Пока его сложно перехватить средствами радиоэлектронной борьбы. БПЛА действует автономно от навигационных систем.

ZALA создан благодаря западным технологиям и очень ценится врагом. В том числе и потому, что их немного. Кроме того, благодаря санкциям их производство пока крайне проблематично.

Напомним, только за минувшие сутки Силы обороны Украины отминусовали 1110 российских оккупантов. Так, общее количество "демилитаризованной" на нашей земле живой силы врага достигло 543 810.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2024 года Силы обороны Украины нанесли рекордный урон войскам РФ, обезвредив по меньшей мере 33 713 живой силы. В течение месяца защитники сбили три вражеских самолета.

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