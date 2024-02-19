Попали в плен или погибли: в Красном Кресте назвали количество пропавших без вести на войне в Украине

В настоящее время из-за войны РФ против Украины в нашей стране 23 тысячи человек считаются пропавшими без вести. Их семьи не получают от них известий, потому что эти людт либо были убиты, либо попали в плен, либо связь с ними была потеряна после того, как они покинули свой дом.

Об этом сообщает Международный Комитет Красного Креста (МККК). Для того, чтобы выяснить судьбу этих пропавших людей, в марте 2022 года было создано Бюро Центрального агентства розыска (БЦАР) МККК по международному вооруженному конфликту между Российской Федерацией и Украиной.

Бюро сотрудничает со сторонами конфликта для предотвращения исчезновений людей и поддержки семей, которые ищут своих родственников по обеим сторонам от линии фронта. И Украина, и РФ согласно Женевским конвенциям создали национальные информационные бюро, которые собирают, централизуют и передают информацию о защищенных лицах (в том числе военнопленных и интернированных гражданских лиц), находящихся под их контролем.

"БЦАР действует как нейтральный посредник между Россией и Украиной. Оно собирает, централизует, обеспечивает защиту и передает такую информацию от одной стороны другой. Женевские конвенции предусматривают, что стороны должны уведомлять МККК обо всех защищенных лицах, находящихся под их контролем, что значительно уменьшает вероятность исчезновения таких лиц", – говорится в статье.

В течение двух последних МККК получил более 115 тысяч обращений от семей в РФ и Украине, которые разыскивают своих пропавших родственников. По состоянию на конец января 2024 года 8 тысяч семей смогли получить информацию о судьбе или местонахождении своих близких с помощью Комитета.

Чтобы помочь семьям пропавших без вести лиц и военнопленных, МККК тесно сотрудничает с партнерами в около 50 странах. Также он помогает сторонам конфликта выполнять свои юридические обязательства по изъятию, идентификации, перемещению и репатриации человеческих останков, в частности, выполняя роль нейтрального посредника при необходимости.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина продолжает возвращать тела своих павших Героев. 16 февраля на подконтрольную территорию репатриированы останки 58 защитников.

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