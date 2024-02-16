Украина вернула домой тела еще 58 погибших защитников

Украина продолжает возвращать тела своих павших Героев. 16 февраля на подконтрольную территорию были репатриированы останки 58 защитников.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. После идентификации тела воинов передадут родным для достойного захоронения.

"Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого в Украину возвращены 58 погибших Защитников. Павших Защитников Украины удалось вернуть благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины (Секретариат уполномоченного по вопросам лиц особых обстоятельств), ВС Украины (ЦУ ГВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур сектора безопасности и обороны Украины", – говорится в сообщении.

В Координационном штабе также подчеркнули, что содействие в возвращении тел украинских воинов оказывал Международный Комитет Красного Креста.

"Вооруженные Силы Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления личностей погибших. Тела наших Защитников после идентификации будут переданы родным для достойного захоронения", – отметили в Координационном штабе по вопросам поведения с военнопленными.

Напомним, в начале февраля в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Украина просила вернуть тела пленных, которые могли быть на Ил-76, сбитом над Белгородской областью 24 января. Однако Россия не только не хочет отдать эти тела, но и так и не показала их хотя бы на фото.

В ГУР также добавили, что во время обмена 31 января Россия передала Украине часть пленных, которых планировали обменять в день крушения, 24 января – за исключением тех воинов, чьи фамилии указывались в списке якобы погибших в результате падения Ил-76 украинцев. Эти списки массово разгоняли российские пропагандисты.