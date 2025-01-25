'Попавший в прицел дрона – проиграл': воины СБУ сыграли с оккупантами в 'Игру в кальмара'. Видео

Украинские защитники не прекращают уничтожать оккупантов по всей линии фронта, на этот раз военные СБУ сыграли с врагом в "Игру в кальмара". Российский захватчик, попавший под прицел украинского дрона, – умирает.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Службы безопасности Украины. На кадрах можно наблюдать, как наши дронщики точными ударами минусуют противника.

"Воины СБУ сыграли с оккупантами в "Игра в кальмара". Операторы ударных дронов Центра спецопераций "А" СБУ установили простые правила: кто попал в прицел их дрона – тот проиграл", – говорится в сообщении.

По словам наших бойцов, в результате такой игры за неделю "выбыли" 468 оккупантов.

Напомним, операторы дронов ВСУ продемонстрировали эффективную работу по уничтожению живой силы врага. На Покровском направлении они ликвидировали семь военных РФ; еще один был "трехсотым", но недолго. Перед этим он бежал в поисках укрытия, но потом просто лег на траву на обочине и начал стрелять в дрон наших бойцов, однако сбить аппарат ему не удалось.

Как сообщал OBOZ.UA, военные 12-й бригады специального назначения "Азов" показали, как останавливают штурмы российских оккупантов на Торецком направлении. Из-за больших потерь бронированной техники военные армии-страны агрессора применяют для своих неудачных штурмов легковые автомобили, квадроциклы и электросамокаты, но это им не очень помогает.