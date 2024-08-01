'Пополнение будет': Зеленский высказался о мобилизации в Украине и комплектовании бригад. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в бригадах украинской армии, испытывающих нехватку личного состава, в скором времени будет пополнение. Мобилизация в стране увеличилась, однако эти люди не сразу попадают на службу, поскольку проходят подготовку.

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Ситуацию с мобилизацией глава государства прокомментировал в интервью представителям французских СМИ. Он подтвердил, что мобилизационный возраст действительно снизили, соответствующий закон уже применили.

"Мы должны понять, что они в учебных центрах. Они не могут после мобилизации сразу быть брошены на поле боя. Мы не россияне, мы знаем, что у них есть люди, которые были в учебном центре 7 дней, и отправлялись на поле боя. Они не могут ничего с этим поделать, потому что их убьют. Но у нас ребята должны проходить минимум два месяца учебный процесс, тренировки соответствующие. А некоторые в зависимости от направления тренируются дольше", – пояснил Зеленский.

"Думаю, что пополнение будет в ближайшее время в тех бригадах, где не хватает личного состава, безусловно", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Россию невозможно перевесить количеством, поэтому военное командование должно помнить о балансе сил.

"Надо технологически, оружием, а не только количеством. Надо думать мозгом, по-другому нельзя. Количеством против России – это сложный вызов, поэтому надо быть разумными и максимально сделать все, чтобы сохранить жизнь людей", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание New York Times сообщило, что в Украине после вступления в силу нового закона о мобилизации ежемесячно в армию якобы набирают до 30 тысяч человек, хотя подтвердить такую статистику журналистам не удалось. Темпы примерно соответствуют мобилизации в России.

– Согласно результатам соцопроса Центра Разумкова, почти 60% украинцев убеждены, что без проведения мобилизации Украина будет оккупирована Россией. Чуть более 40% из них считают, что уклоняться от мобилизации стыдно.

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